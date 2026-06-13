Las biotoxinas mantienen bloqueado el mercado del mejillón: solo el 20% de las bateas abiertas

El mercado del mejillón continúa bloqueado, dado que el episodio tóxico primaveral sigue acechando a todas las rías gallegas, y después de haber provocado el cierre de absolutamente todas sus bateas, en torno a 3.400, ahora mismo solo permite sacar producto de unas 600, es decir, apenas el 20% del total.

Son 43 los polígonos que siguen afectados en la comunidad por la presencia de toxinas del género lipofílico como la diarreica (DSP), entre ellos los ocho de la ría de Pontevedra, los cuatro de Muros-Noia, el de Baiona, el Camariñas, los dos de Sada, 18 de Arousa y 9 de la ría de Vigo. Y esto es tanto como decir que únicamente están operativos seis en aguas arousanas y tres en la ría viguesa, entre ellos algunos con muy pocos viveros o prácticamente inutilizados.

Es el caso del Pobra G y el Pobra A, que apenas suman una veintena de bateas, el Cambados D, que no llega al centenar y los Redondela B, C y E, que agrupan alrededor de 75 emparrillados en total.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Los más grandes de los abiertos a estas alturas son el Pobra E1, con un centenar de parques, el Vilagarcía B2, que tiene otros tantos, y el Vilagarcía A, con doscientos.

Lo peor es que el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar no invita al optimismo y confirma que este episodio tiende a remitir muy lentamente.

Tanto que incluso hay zonas en las que se aprecia un «incremento significativo» de dinoflagelados del tipo «Dinophysis», como sucede en las estaciones oceanográficas de Moaña, Boca Sur de la ría de Vigo, Samil, Combarro, Bueu, Cabalo de Bueu, Rianxo, Muros y Sada.

Manuel Méndez

Al igual que se produjeron incrementos de esta especie causante de las toxinas lipofílicas en las estaciones costeras de medición existentes en Mugardos, Celeiro, O Vicedo, Camariñas y Miño.

En resumen, que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) confirma que la toxina diarreica sigue lastrando la producción de mejillón en Galicia.

Es decir, frenando la extracción de molusco comercial cuando restan apenas quince días para que finalice la campaña de recogida de la mejilla que los acuicultores precisan para encordar los viveros y preparar así la siguiente campaña.