Baión desafía al calor para ensalzar su pasado

Veinte oficios tradicionales, de esos que se encuentran prácticamente desaparecidos, pero que reviven la calidad y la dedicación que existía hace un siglo a la hora de trabajar. Así es la Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares que arrancó esta mañana en la parroquia vilanovesa de Baión, un evento organizado por la asociación cultural O Castro de Baión que se celebra en el campo de la iglesia.

Entre las grandes novedades de este año se encuentra un artesano que une dos de las cuestiones que ensalza la muestra, el oficio de carpintero y la elaboración de juegos populares, una actividad que estuvo entre las que más llamó la atención por la imaginación que destilaba en la fabricación y por el interés de los más pequeños que se acercaron hasta las inmediaciones del pabellón polideportivo de Baión. El resto de artesanos llevan años acudiendo a una cita que ya tienen marcada en el calendario y que, este año, se está desarrollando ante un intenso calor que obliga a las personas a refugiarse bajo las carpas habilitadas por la organización.

Un «cesteiro» trabjando en la Mostera de Oficios, Tradicións e Xogos populares de Baión. / Iñaki Abella

Además de los oficios, la asociación también recrea actividades cotidianas que se realizaban en un entorno rural como Baión no hace tantos años, como la «malla», el «lavadoiro» o la «corta do toxo» en el que participaron dos enormes bueyes que llevan años acudiendo a esta muestra. Los juegos populares tampoco faltaron, juegos como la chave, los bolos, los aros o los trompos, culminando la actividad con los cantos de taberna. Por la noche, además de la tradicional «queimada», también se escenificó la visita de la Santa Compaña

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La Mostra abrió sus puertas a las 13.00 horas con la presencia de los alcaldes de Vilanova, Gonzalo Durán; Ribadumia, David Castro; y Meis, Marta Giráldez, así como del diputado provincial vilanovés Javier Tourís. Este último puso en valor el trabajo desarrollado por la asociación de O Castro y, especialmente, la labor de su presidente y de todas las personas que forman parte de la entidad. El diputado destacó la importante función social que realiza la asociación a lo largo de todo el año, promoviendo actividades culturales, educativas y de convivencia que fortalecen la identidad de la parroquia de Baión. Las actividades continuarán durante toda la jornada de mañana domingo, con talleres de cestería y alfarería, orientados sobre todo a los más jóvenes.