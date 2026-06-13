Los atentados patrimoniales van en aumento, también en el conjunto monumental de Vista Alegre

Los actos vandálicos siguen extendiéndose a lo largo y ancho de la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán. De un tiempo a esta parte destaca un repunte de los atentados contra el patrimonio, cometidos a modo de pintadas que afean en el entorno y causan daños en elementos con cientos o miles de años de historia.

Sucedió no hace mucho en el yacimiento arqueológico del Castro de Alobre, en Vilagarcía, y más recientemente en la iglesia cambadesa de San Benito, en este caso con final feliz, ya que la Guardia Civil ha conseguido identificar y detener al autor material de los hechos.

También el conjunto monumental de Vista Alegre, en el corazón de la ciudad vilagarciana, sufre cada poco tiempo este tipo de agresiones, de ahí que las murallas que lo rodean estén repletas de pintadas, también visibles en las paredes del convento que dan al regato Santa Mariña, afluente del río O Con.

Pintadas en las paredes del convento situado en el conjunto monumental de Vista Alegre. / M. Méndez

Situación que se hace extensiva a diferentes elementos del parque anexo de A Xunqueira, con especial intensidad en el hórreo que adorna esta zona de ocio, y que en los últimos días afectó también a la pasarela de Rego do Alcalde, en Vilanova de Arousa.

Estos son solo algunos ejemplos, ya que, como se indicaba anteriormente, el problema de las pintadas se extiende por toda la comarca, y afecta tanto a elementos de valor patrimonial, cultural e histórico, como los ya citados, como a bienes e inmuebles de titularidad pública y privada.

De ahí la buena noticia que supone la detención de un vecino de Cambados, de 47 años de edad, como presunto autor de varias pintadas realizadas sobre uno de los bienes de interés cultural del municipio, como es la iglesia de San Benito.

El detenido en Cambados. / FdV

La actuación fue llevada a cabo el jueves por el equipo de investigación del cuartel de la Guardia Civil de Cambados, que inició las pesquisas a raíz de dos actos vandálicos cometidos en las últimas semanas en las paredes de piedra de dicho templo.

Los hechos se produjeron durante las madrugadas del 30 de mayo y el pasado día 9, en la primera ocasión apareciendo una pintada con el supuesto nombre de una persona y, posteriormente, con una nueva inscripción que modificaba la primera, repitiendo el mismo nombre y añadiendo las frases «Por orden de la G.C. UCO» y «Escuchan los pensamientos», escritas en la parte superior e inferior de la pintada original.

Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron identificar al presunto responsable, proceder a su detención y realizar un registro voluntario tanto en su vehículo como en la nave donde desarrolla su actividad profesional, según indica el instituto armado.

El hórreo del parque de A Xunqueira. / M. Méndez

Fue durante esas actuaciones cuando se halló un bote de pintura en spray de color negro que, según la Guardia Civil, resulta compatible con el utilizado para realizar las pintadas investigadas.

Las mismas fuentes señalan que, por el momento, el valor económico de los daños ocasionados no ha podido ser determinado. Pero ya advierten de que, al tratarse de un bien protegido por su interés cultural, la eliminación de las pintadas requiere de un tratamiento de limpieza especializado, lo que condiciona la evaluación definitiva de los perjuicios causados y encarece la reposición de la fachada a su estado original.

Pintadas en Vista Alegre. / M. Méndez

Cabe reseñar que, tras la práctica de las diligencias, el detenido fue puesto en libertad, aunque deberá comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados.

La Guardia Civil sentencia que esta investigación se enmarca en la protección del patrimonio histórico y cultural, cuya conservación exige intervenciones específicas cuando resulta afectado por actos vandálicos de este tipo.

Lo cual es de aplicación a los demás bienes de interés patrimonial atacados y emborronados en los últimos tiempos por los vándalos.