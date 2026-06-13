La artista carrilexa Mar Barral se hace aún más eterna en el IES O Carril
El instituto colocó el original cartel elaborado por la carrilexa antes de fallecer en un emotivo acto de agradecimiento y reconocimiento
El IES O Carril vivió ayer un acto muy emotivo: la instalación de un rótulo personalizado que la artesana Mar Barral creó antes de fallecer.
Ella misma se ofreció a diseñar algo con cerámica raku para que la nueva denominación del centro luciese de una manera más original y le «hacía mucha ilusión», cuentan desde el centro.
Por desgracia, no le dio tiempo a verlo puesto, pero desde la comunidad escolar no quisieron renunciar a inaugurarlo por todo lo alto y, de paso, homenajear a la artista, fallecida el pasado marzo.
Y así, dejando pasar un poco de tiempo de un duelo que siempre será dolor, se orquestó el evento.
No faltaron su madre, hermanas y algunas sobrinas que agradecieron el gesto hacia Barral, que, además, fue alumna del instituto hace muchos años y que «seguía muy unida» a él, participando activamente en actividades y siempre dispuesta a echar un mano.
La directora, Rosa Gómez, destacó su valor como persona y como artesana y aún recibieron un regalo más, pues sus familiares donaron uno de los sellos que usaba para marcar obras y que también luce en este cartel.
La enfermedad le impidió ver el lucimiento público de unos de sus últimos trabajos, que hará aún más eterno su legado.
Mucha emoción ayer en Carril y también música gracias a dos exalumnas Alma Hermo Doval y Alexandra Fraga Dios.
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