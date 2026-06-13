La artista carrilexa Mar Barral se hace aún más eterna en el IES O Carril

El IES O Carril vivió ayer un acto muy emotivo: la instalación de un rótulo personalizado que la artesana Mar Barral creó antes de fallecer.

Ella misma se ofreció a diseñar algo con cerámica raku para que la nueva denominación del centro luciese de una manera más original y le «hacía mucha ilusión», cuentan desde el centro.

Por desgracia, no le dio tiempo a verlo puesto, pero desde la comunidad escolar no quisieron renunciar a inaugurarlo por todo lo alto y, de paso, homenajear a la artista, fallecida el pasado marzo.

Y así, dejando pasar un poco de tiempo de un duelo que siempre será dolor, se orquestó el evento.

No faltaron su madre, hermanas y algunas sobrinas que agradecieron el gesto hacia Barral, que, además, fue alumna del instituto hace muchos años y que «seguía muy unida» a él, participando activamente en actividades y siempre dispuesta a echar un mano.

La directora, Rosa Gómez, destacó su valor como persona y como artesana y aún recibieron un regalo más, pues sus familiares donaron uno de los sellos que usaba para marcar obras y que también luce en este cartel.

La enfermedad le impidió ver el lucimiento público de unos de sus últimos trabajos, que hará aún más eterno su legado.

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