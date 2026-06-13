Arousa amanece cubierta por el humo del incendio de Padrón, que afecta ya a 100 hectáreas

El incendio declarado en la tarde de ayer en los montes de Herbón (Concello de Padrón) afecta ya a un centenar de hectáreas, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

Sus efectos son devastadores, y los arousanos pueden hacerse una idea de ello, ya que esta mañana se han despertado en medio de una intensa humareda y ese característico olor a monte arrasado.

Se nota, sobre todo, en localidades como Catoira, Valga, Pontecesures y Vilagarcía de Arousa, aunque el humo es apreciable desde otros muchos puntos de la comarca, como sucedía ayer cuando, pasadas las cuatro de la tarde, los montes padroneses, al otro lado del río Ulla, empezaban a arder.

El incendio en los montes de Padrón. / EFE

El fuego se declaró mientras se registraban altas temperaturas en la comarca, con el mercurio rozando los 36 grados, de ahí que la Xunta activara el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del noroeste y el interior de A Coruña.

A esta hora sigue desplegado en la zona numerosos efectivos, con la esperanza de que las llamas puedan ser controladas a lo largo del día. Desde que las llamas empezaron a propagarse participaron en el operativo cinco helicópteros y seis aviones, además de 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora.

Los momentos iniciales del fuego. / Iñaki Abella

Se trata del primer gran incendio de la temporada, y aunque no afecta directamente a O Salnés y el Ullán, casi nadie duda a estas alturas de que, más pronto que tarde, esta comarca también se verá afectada por las llamas.

Hay que tener en cuenta que, con la ayuda de las intensas lluvias registradas durante el pasado invierno, seguidas de una calurosa primavera, el desarrollo fenológico de las plantas ha sido notable, de ahí que los montes, convertidos desde hace ya demasiado tiempo en un auténtico polvorín, estén ahora en peores condiciones que nunca.

Hay que recordar la previsión de la Xunta, de cara a poner en marcha un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar las políticas de prevención, defensa y ordenación del monte frente a los incendios. Así lo anunció este jueves en Santiago la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de las jornadas Use4Forest, un encuentro organizado en el marco del programa europeo Interreg Sudoe centrado en la gestión y prevención de grandes incendios forestales.

Vista del incendio que tuvo como marco la capital del Sar, Padrón / Javier Rosende

Personal especializado

Según explicó la titular de Medio Rural, el nuevo órgano estará integrado por científicos, profesores y personal técnico especializado y tendrá como objetivo «sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones». Gómez vinculó la iniciativa a la necesidad de incorporar nuevas visiones y herramientas ante un escenario de incendios cada vez más complejo, marcado por grandes fuegos simultáneos, cambios extremos de comportamiento y una creciente afección sobre núcleos habitados.

Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan que «está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y también gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

Asimismo, toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcanzan o superan las 20 hectáreas puede ser consultada en la cuenta abieta en X (antigo twitter): @incendios085.