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Sucesos

Aparatoso incendio en una casa en Cambados

Vista del incendio en una casa de Cambados.

Vista del incendio en una casa de Cambados.

R. V.

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Lucía Romero

Cambados

Un aparatoso accidente en una casa ubicada en Tragove, en Cambados, mantiene movilizado a estas horas un dispositivo de emergencias para su extinción.

Se trata de una vivienda ubicada en este lugar de la parroquia de Corvillón y el avisó saltó cerca de las cuatro de la tarde.

Según testigos presenciales, una enorme columna de humo negro emana de la parte baja del inmueble.

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En estos momentos sigue activo el dispositivo de atención al siniestro y se desconocen más detalles al respecto.

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