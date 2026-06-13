Sucesos
Aparatoso incendio en una casa en Cambados
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Cambados
Un aparatoso accidente en una casa ubicada en Tragove, en Cambados, mantiene movilizado a estas horas un dispositivo de emergencias para su extinción.
Se trata de una vivienda ubicada en este lugar de la parroquia de Corvillón y el avisó saltó cerca de las cuatro de la tarde.
Según testigos presenciales, una enorme columna de humo negro emana de la parte baja del inmueble.
En estos momentos sigue activo el dispositivo de atención al siniestro y se desconocen más detalles al respecto.
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