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La ANPA de Rubiáns exige información tras adjudicarse el transporte escolar

Lamentan la falta de pronunciamiento oficial de la Xunta sobre su histórica demanda

Una de las protestas recientes de la comunidad escolar de Rubiáns.

Una de las protestas recientes de la comunidad escolar de Rubiáns. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Vilagarcía

La ANPA Casanova del CEIP de Rubiáns registró sendos escritos ante las consellerías de Educación y Mobilidade porque siguen sin saber qué sucederá el próximo curso con el cambio de horario solicitado por el centro y tienen conocimiento de que ya se ha adjudicado el lote del transporte escolar que les corresponde.

Claman contra esta «incertidumbre» porque «las familias necesitan organizar su conciliación, los servicios complementarios y la planificación del próximo curso escolar».

La comunidad «tiene derecho a conocer qué va a ocurrir antes del curso 2026/27», añaden.

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Del mismo modo, lamentan que tras más de un año esperando por una respuesta formal sobre una demanda que no es actual, sino histórica, continúe imperando el «silencio administrativo sobre una cuestión de enorme relevancia para el centro».

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