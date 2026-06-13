La ambiciosa expansión asiática del pintor Pablo Ozo arranca en Tailandia

La «conquista de Asia» que se ha propuesto el artista grovense Pablo Ozo ha comenzado en la ciudad de Bangkok, donde ha inaugurado su primera exposición en aquel continente, en el que tiene previsto darse a conocer también en Shenzhen (China), a finales de mes.

Los cuadros recopilados bajo el título «States of Alignment» no han pasado desapercibidos y recibieron importantes elogios desde el preciso momento de la inauguración de la muestra, en la que se dieron cita «cerca de 80 personalidades de la sociedad tailandesa», resalta el propio pintor.

Entre los participantes, miembros de algunas de las familias más relevantes del panorama social y económico de Tailandia, periodistas, coleccionistas de arte, el embajador de España en Tailandia, Felipe de la Morena Casado, y el segundo jefe de la misión diplomática, Vicente Cacho.

FdV

En el estreno, Pablo Ozo pudo departir con los presentes y resumir su ya brillante trayectoria, pues a pesar de tener solo 25 años y haberse iniciado profesionalmente en el mundo de la pintura hace apenas un lustro, durante la pandemia, ya ha expuesto en destacadas salas de España y otros puntos de Europa.

Este de Asia es su proyecto más ambicioso, ofreciendo al público dieciocho obras en óleo y carboncillo creadas específicamente para la ocasión y perfectamente adaptadas al lujoso 515 Victory Hall, un gran centro industrial donde los lienzos cuelgan suspendidos sobre paneles blancos bajo una estructura de acero negro.

Asistentes a la inauguración. / FdV

Pablo Ozo, arropado por Pranai y Andrew Phornprapha, miembros de una de las familias empresariales de referencia del país, destacó en su discurso inaugural que ver su trabajo «dialogando con un espacio así, rodeado de gente que conecta de verdad con las obras, es uno de esos momentos que justifica todo el camino».

Para añadir que «llevar lo que hago desde O Grove hasta Asia es algo que ni me atrevía a imaginar hace unos años».

Familia Phornprapha

Ante Cristina Alonso, agente del artista y comisaria de la exposición, Ozo aludió a su vínculo con Tailandia, nacido casi «de forma novelesca».

La sala de exposiciones tailandesa. / FdV

Todo empezó «cuando la familia Phornprapha descubrió mi obra durante una visita a Madrid, en plena luna de miel, y de aquel encuentro casual surgió primero la adquisición de una de mis obras y, con el tiempo, el proyecto expositivo que ahora se materializa en Bangkok», en el que ya se produjeron las primeras adquisiciones y reservas de obra por parte de coleccionistas.

Ni que decir tiene que este proyecto es el trampolín definitivo para la expansión asiática de Ozo, que mañana despedirá la muestra de Tailandia con una sesión de pintura en directo.

Y lo hará, de nuevo, con la bendición y patrocinio de la familia Phornprapha, cuya inmensa fortuna y éxito comercial están ligados históricamente al desarrollo industrial tailandés. Se trata de una de las dinastías empresariales más ricas e influyentes de Tailandia, reconocida en todo el mundo por ser la pionera de la industria automotriz en ese país.