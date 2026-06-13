El alcalde de Catoira acusa a su predecesor de haber gastado en 5 meses de dietas tanto como el BNG en tres años

El alcalde nacionalista de Catoira, Xoán Castaño, vuelve a cargar contra el exalcalde Alberto García, esta vez a raíz del recurso presentado por este último y por el concejal también socialista Francisco Javier César Costoya reclamando una certificación específica sobre las retribuciones y gastos del actual ejecutivo municipal.

Castaño sostiene que la iniciativa busca generar sospechas infundadas sobre la gestión económica del gobierno local y recuerda que García fue condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar fondos al Ayuntamiento por el cobro irregular de dietas y asistencias durante su etapa al frente del consistorio.

La controversia surge después de que la Alcaldía rechazase emitir la certificación solicitada por los ediles socialistas. La decisión se apoyó en un informe de la Secretaría-Intervención municipal, que consideró improcedente expedir el documento en los términos planteados, aunque sí permitió el acceso a la información requerida.

Xoán Castaño, alcalde de Catoira. / Iñaki Abella

Castaño considera especialmente llamativa la iniciativa de García y sostiene que resulta «incomprensible» que quien fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 20.280,69 euros al Ayuntamiento pretenda ahora cuestionar las retribuciones del actual gobierno. El alcalde afirma que la sentencia determinó que el exregidor percibió de manera irregular cantidades en concepto de dietas y asistencias, calificando su actuación como «gravemente negligente y culpable».

Según recordó el actual alcalde, la resolución judicial concluyó que Alberto García cobraba de forma periódica cantidades por asistencias y dietas que funcionaban en la práctica como un salario encubierto incompatible con su pensión de jubilación. El fallo también señalaba que percibía compensaciones prácticamente todos los días del mes, incluidos festivos, sin que pudiera justificar adecuadamente la necesidad o realidad de buena parte de esas presencias.

Frente a ello, Castaño defiende que las retribuciones del actual ejecutivo municipal son «completamente públicas y transparentes». Explica que los salarios fueron aprobados en el pleno celebrado al inicio del mandato y figuran recogidos en los presupuestos municipales. Según detalla, la Alcaldía percibió cerca de 16.000 euros durante 2023, 45.353 euros en 2024 y casi 47.000 euros en 2025, manteniéndose en 2026 las mismas cuantías mensuales fijadas por los acuerdos plenarios.

El exalcalde de Catoira, Alberto García. / Iñaki Abella

«Todo está publicado, aprobado en Pleno y al alcance de quien quiera consultarlo. No hay absolutamente nada que ocultar», afirma el regidor.

Uno de los aspectos en los que el alcalde pone el foco son los gastos de desplazamiento realizados durante la etapa de gobierno socialista. De acuerdo con los datos municipales, Alberto García pasó al cobro gastos correspondientes a unos 4.500 kilómetros recorridos en apenas cinco meses, entre julio y noviembre de 2021.

«Estamos hablando de desplazamientos y cantidades que hoy resultan difíciles de entender y que nunca fueron acreditadas ni comprobadas con la exigencia que merece el dinero público. ¿Dónde iba para realizar esos desplazamientos tan largos cada mes? Solo en esos cinco meses de 2021 gastó prácticamente lo mismo que todo el actual gobierno local —alcalde y cinco concejales— durante todo el mandato», denuncia Castaño.

El alcalde también cuestiona la utilidad del recurso presentado por los concejales socialistas al entender que la información ya había sido facilitada al grupo municipal del PSOE y que además se encuentra disponible en la documentación oficial del Ayuntamiento. En este sentido, defiende que los datos sobre retribuciones y gastos están reflejados tanto en los acuerdos plenarios como en los presupuestos municipales.

El portavoz socialista, en primer término, durante un pleno. / Iñaki Abella

«Los datos están a la vista. Están en los acuerdos del pleno y en los presupuestos municipales y se entregaron en tiempo y forma. Lo único que pretenden ahora es obligar al personal funcionario a dedicar horas de trabajo a elaborar una certificación sobre información que ya tienen en su poder», critica.

Para el regidor nacionalista, la actuación de la oposición socialista responde a una estrategia de desgaste político que acaba repercutiendo en el funcionamiento ordinario de la administración municipal. Castaño asegura que el gobierno local seguirá facilitando toda la información a la que tienen derecho los miembros de la Corporación, pero insiste en que la transparencia ya está garantizada.

«Este recurso no busca transparencia, porque la transparencia ya existe, sino generar trabajo administrativo innecesario y alimentar una polémica artificial sobre unos ingresos que son públicos, legales y perfectamente conocidos», concluye el alcalde de Catoira.