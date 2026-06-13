Denuncian al propietario de un caballo por dejarlo sin agua ni sombra en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha abierto diligencias contra el propietario de un caballo que fue localizado ayer en una finca sin agua ni protección contra el sol en una jornada de elevadas temperaturas.

Según los agentes, se tuvo constancia de que el animal había quedado todo el día al sol sin agua y sin poder llegar a ninguna sombra.

Así las cosas, se realizaron las oportunas pesquisas para localizar al dueño del caballo a través del chip identificativo.

Una vez confirmada la propiedad, se abrieron diligencias de denuncia por una infracción administrativa de la ley de bienestar animal.

No obstante, explican desde el cuerpo que el asunto está pendiente de más averiguaciones, no descartando la posibilidad de que se haya incurrido en otras casuísticas en cuanto a que el equino haya podido sufrir o no graves perjuicios irreversibles en su salud con lo cual, podría incurrirse en un presunto delito de maltrato animal que, como recuerdan los propios agentes, ya daría curso a una investigación por la vía penal.

Noticias relacionadas

Con todo, aún estaba en marcha la investigación del caso.