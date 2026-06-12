Sostenibilidad
La Xunta crea una web para la venta de los descartes alimentarios
La titular de Medio Rural, María José Gómez, visita Kiwi Atlántico para ensalzar su compromiso para evitar pérdidas en la producción
La Conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó esta mañana de viernes la empresa Kiwi Atlántico en la comarca de Ribadumia loando su compromiso para evitar las pérdidas en la producción. En este contexto, la conselleira recordó la estrategia que se ha aprobado en el Consello de la Xunta, que incluye medidas para evitar los descartes alimentarios.
Una de las más salientables será la creación de una plataforma web en la que poner a la venta los excedentes o productos imperfectos que no consiguen vender en los canales habituales al no cumplir los estándares pero que se encuentran en buen estado. También se creará un manifiesto contra el desperdicio alimentario al que podrán adherirse las empresas, que contarán con un sello de garantía que acreditará su adhesión y compromiso. También se hará una distinción anual en línea con la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre la Perda e o Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 29 de septiembre.
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