La uva está tan sana como la de 2025 y más desarrollada
Los viñedos avanzan en su desarrollo fenológico, alcanzando el tamaño guisante una semana antes que el año pasado
La Estación Fitopatológica de Areeiro confirma su buen estado sanitario
Cuando el aporte de nutrientes es favorable, los granos de la vid aumentan su tamaño hasta alcanzar las dimensiones de un guisante. Es el estadio fenológico K de la escala alfabética de Baggiolini, que describe las etapas de desarrollo biológico de la vid. Hay otra escala, la BBCH, un sistema decimal universal utilizado en la ciencia agrícola para identificar y codificar de forma uniforme los estadios de crecimiento fenológico de las plantas.
Y en su nivel 75 se refiere también a bayas de tamaño guisante (arvejas); cuando los racimos están ya colgantes y como paso previo al estadio 77, de bayas que comienzan a tocarse, y 79, con todas las bayas de un racimo tocándose.
Son las últimas fases de la etapa de formación del fruto, por lo que solo quedará por delante la de maduración, antes de afrontar la vendimia.
Pues bien, resulta que en esos niveles están actualmente los viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas, por regla general en perfectas condiciones sanitarias después de una floración y un cuajado espléndidos que hacen pensar que la cosecha de este año puede ser igual, o incluso mejor, que la histórica recolección de 2025.
Así puede desprenderse del último boletín informativo de la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), donde han detectado un «nuevo y notorio avance» en las condiciones fenológicas del viñedo, de tal forma que «sin llegar a mediados de junio los racimos alcanzan ya el tamaño guisante», con aproximadamente una semana de adelanto respecto a la abundante y madrugadora campaña del año pasado.
Abundando en ello los técnicos de la EFA hablan de granos «sanos» frente a la plaga del mildiu y de «situación controlada» en aquellos casos donde se habían producido infecciones previas, de ahí que la principal recomendación esta semana sea la de mantener la vigilancia e intervenir en caso de que lleguen las lluvias.
Una vigilancia que debe acentuarse en el caso del oidio, ya que es el patógeno más preocupantes a corto plazo, a tenor de las condiciones meteorológicas y el avanzado desarrollo de las plantas.
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