Salvamento Marítimo se adiestra en la ría de Arousa
Pescadores y bateeiros presenciaron la espectacularidad de los ejercicios realizados por el helicóptero
No fueron los espectaculares ejercicios realizados recientemente, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas desarrollado en Vigo, cuando aviones y helicópteros se hicieron oír durante días y se dejaron ver fugazmente sobrevolando la ría de Arousa. Pero los ejercicios desplegados esta mañana por una de las aeronaves de Salvamento Marítimo Fisterra no estaban exentos de vistosidad.
Se llevaron a cabo en aguas de Vilanova y Vilagarcía de Arousa, muy cerca del muelle de Corón, y consistieron en simulacros de salvamento que permitieron ver cómo trabajan los hombres rana y los operarios de grúa en este tipo de helicópteros de emergencias.
El operativo estuvo coordinado por el Centro Zonal de Salvamento Marítimo Fisterra de Monte Enxa, en el Concello de O Porto do Son, desde el que se coordinan buena parte de los operativos de emergencias y rescate que se llevan a cabo en aguas gallegas.
Los ejercicios ejecutados a lo largo de la mañana fueron seguidos desde muy cerca por pescadores y bateeiros que trabajaban en las inmediaciones y no pudieron evitar referirse a la espectacularidad de la cena.
“Es asombroso ver de cerca la pericia del piloto y cómo los rescatadores del helicóptero bajan desde lo alto hasta el mar y vuelven a subir”, explicaba uno de los mejilloneros que al presenciar la escena informaba inmediatamente a FARO DE VIGO sobre cuanto estaba ocurriendo en el simulacro.
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