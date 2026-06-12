Salvamento Marítimo se adiestra en la ría de Arousa

No fueron los espectaculares ejercicios realizados recientemente, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas desarrollado en Vigo, cuando aviones y helicópteros se hicieron oír durante días y se dejaron ver fugazmente sobrevolando la ría de Arousa. Pero los ejercicios desplegados esta mañana por una de las aeronaves de Salvamento Marítimo Fisterra no estaban exentos de vistosidad.

Se llevaron a cabo en aguas de Vilanova y Vilagarcía de Arousa, muy cerca del muelle de Corón, y consistieron en simulacros de salvamento que permitieron ver cómo trabajan los hombres rana y los operarios de grúa en este tipo de helicópteros de emergencias.

Un momento del ejercicio. / FdV

El operativo estuvo coordinado por el Centro Zonal de Salvamento Marítimo Fisterra de Monte Enxa, en el Concello de O Porto do Son, desde el que se coordinan buena parte de los operativos de emergencias y rescate que se llevan a cabo en aguas gallegas.

Los ejercicios ejecutados a lo largo de la mañana fueron seguidos desde muy cerca por pescadores y bateeiros que trabajaban en las inmediaciones y no pudieron evitar referirse a la espectacularidad de la cena.

“Es asombroso ver de cerca la pericia del piloto y cómo los rescatadores del helicóptero bajan desde lo alto hasta el mar y vuelven a subir”, explicaba uno de los mejilloneros que al presenciar la escena informaba inmediatamente a FARO DE VIGO sobre cuanto estaba ocurriendo en el simulacro.