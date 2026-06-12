O Grove reordena el acceso a las playas de As Pipas y Area de Reboredo para evitar el caos

La reordenación viaria que prepara el Concello de O Grove para el acceso a las «playas hermanas» de As Pipas y Area de Reboredo es de aplicación inminente. Es una propuesta que se desarrolla de forma complementaria a la aprobación de la ordenanza que regula el uso y acampada de autocaravanas, y que FARO DE VIGO ya desmenuzaba ayer.

Pero, sobre todo, es una acción demandada hasta la saciedad por usuarios y los propietarios de los chiringuitos de dichas playas, toda vez que el caos que se forma cada verano en esa zona no solo entorpece el paso de vehículos y peatones, sino que constituye un serio peligro en caso de que ocurra alguna emergencia.

«Si ocurre alguna desgracia las ambulancias no tienen por dónde circular», esgrimen desde el chiringuito Tía Dora, en As Pipas. «Los coches aparcan a uno y otro lado del camino, que ya es bastante estrecho, y a veces se bloquea el paso por completo», apostillan los bañistas, haciendo alusión a los episodios tantas veces repetidos y denunciados en los últimos veranos.

Autocaravanas en el camino de As Pipas. / M. Méndez

De ahí que el alcalde meco, José Cacabelos, lleve unos años intentando encontrar una solución a este problema, sobre todo buscando terrenos en los que habilitar zonas de estacionamiento. Y parece haber dado con ellos, de nuevo gracias a la colaboración de la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove.

Tras visitar la zona con los propios comuneros hace solo unos días, finalmente será el lunes cuando el alcalde regrese al lugar, esta vez acompañado de la arquitecta municipal, para ver las medidas a adoptar para habilitar tres parcelas como aparcamiento disuasorio.

«Tendremos que hacer alguna explanación del terreno y acondicionarlo convenientemente, pero la decisión está tomada», garantiza el máximo mandatario.

El chiringuito Tía Dora, en As Pipas. / M. Méndez

Quien además anuncia que «vamos a colocar de inmediato la correspondiente señalización vertical regulando el tránsito por el conocido como camino de As Pipas», proclama el máximo mandatario.

Estos tres aparcamientos disuasorios se situarán muy cerca de la playa, pero en la parte alta del monte que la protege. Estarán a la altura de la pensión As Pipas, a escasos metros del conocido Camping Moreiras y, por tanto, a medio camino entre el hotel Bosque Mar y el Acuario O Grove.

Además de crear esas parcelas de aparcamiento disuasorio, el Concello se dispone a prohibir estacionar en uno de los márgenes del camino de acceso a Area das Pipas y Area de Reboredo, tratando así de permitir una circulación fluida, «dado que hasta ahora los vehículos estacionaban en ambos laterales y a veces era imposible que pasara otro turismo», detalla el regidor.

El chiringuito de Area de Reboredo. / M. Méndez

No sin antes recordar que se trata de «una de las zonas más conflictivas de nuestro municipio en lo que a presencia de autocaravanas, caravanas y campers se refiere, dado que, por la belleza de este lugar y la calidad del agua de ambas playas, es uno de los puntos a los que más suelen acudir este tipo de vehículos».

De ahí que, además de prohibir estacionar en un margen del vial, el Concello vaya a instalar señales prohibiendo la presencia de vehículos de más de 3 toneladas, de acuerdo con la ordenanza antes aludida, que recibirá la aprobación inicial del pleno de la Corporación este lunes.

Una medida, por cierto, que se hará extensiva al entorno de las playas de Area Grande, Mexilloeira, Area da Cruz y otros lugares en los que se detecta cierta masificación de «casas rodantes».

Para terminar, decir que en el camino de As Pipas y Area de Reboredo se permitirá el paso para carga y descarga, lo cual beneficia tanto a los proveedores de los chiringuitos como a los propios usuarios de las playas, ya que «podrán descargar sombrillas, hamacas y todo lo que necesiten para disfrutar de estas zonas de baño antes de llevarse el coche a los aparcamientos disuasorios que vamos a crear», concluye el alcalde.