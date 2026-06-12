Subvenciones
El nuevo delegado de la Xunta en Pontevedra visita Cambados
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Cambados
El nuevo delegado territorial de Pontevedra, Pablo Fernández, visitó ayer las instalaciones de Cermar, en Cambados, con motivo de las ayudas destinadas a las pymes del sector transformador. Esta sociedad recibió casi 200.000 euros para mejorar su capacidad productiva y el delegado puso en valor la excelencia de las firmas gallegas.
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