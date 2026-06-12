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Sociedad

Muere Isabel Pérez Fernández, la primera presidenta de las mariscadoras de Cambados

Voces del sector del mar expresan su pesar por el fallecimiento de una «pionera» del sector

Pérez con la exconselleira de Mar en el reconocimiento de la Vieira de 2012.

Pérez con la exconselleira de Mar en el reconocimiento de la Vieira de 2012. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Lucía Romero

Cambados

Una de las fundadoras de la agrupación de mariscadoras de Cambados y que fue su presidenta durante 14 años, Isabel Pérez Fernández, ha fallecido a los 77 años.

Pérez Fernández revalidó la presidencia durante varios mandatos desde la fundación de la agrupación, que se constituyó en 1999 junto a otras mariscadoras convirtiéndola en un referente en Galicia.

En 2013, con la llegada de la jubilación tras años de duro trabajo, dejaba el cargo.

Un año antes, había recibido uno de los galardones que hace años se entregaban durante la Festa da Vieira, por su dedicación.

Diferentes voces del sector han mostrado su pesar por la muerte de una «pionera en el sector del mar», como expresaba la asociación Mulleres Salgadas en sus redes sociales, declarando un hondo pesar por su muerte y enviando todo su «cariño a su familia, compañeras del marisqueo y a la Cofradía San Antonio» y a todo aquel que «hoy sienta su pérdida».

Pérez Fernández, «Isabel A Piriquilla» será despedida hoy. Sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio del Salnés, en Cambados.

La conducción tendrá lugar a las 17.45 horas a la iglesia parroquial de Santa Mariña, donde se celebrará su funeral.

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A continuación, se procederá a su cremación en la intimidad familiar, según reza su esquela.

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