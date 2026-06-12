El Miguel Hernández aúna crimen y viajes

La literatura volvió a llenar de historias el parque Miguel Hernández en una nueva jornada de «Vilagarcía, Cidade de Libro», que pasó de las sombras de la novela negra alos viajes y las aventuras.

El jueves estuvo marcado por el misterio. Los lectores respondieron a la llamada de tres referentes del género como César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 por «Bajo tierra seca», Arantxa Portabales y Nieves Abarca. Los tres participaron en las «Conversas ao Solpor», donde reflexionaron sobre las razones que explican la atracción que ejercen las historias oscuras y los relatos de intriga.

La jornada también tuvo espacio para el talento local con la presentación de «As humidades», la primera novela de la vilagarciana Alba Tomé Sueiro, finalista del Premio Illa Nova. Además, el público familiar disfrutó de las actividades del «Territorio de Sombras», en las que personajes míticos de la tradición gallega como la Santa Compaña, las meigas, las mouras, los lobishomes o el Sacaúntos cobraron vida sobre el escenario.

Tras el éxito de la temática dedicada al misterio, «Cidade de Libro» cambia este viernes de rumbo para poner el foco en los viajes exteriores e interiores. La programación contará con una destacada nómina de invitados encabezada por Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022 con «Lejos de Luisiana», una de las escritoras más populares del panorama literario español.

El interés por la lectura se hace latente en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Junto a ella estarán el novelista lucense Francisco Narla, que presentará «Ultreia», y Ulises Bértolo, autor de «Crónica de un peregrino singular». Ambos participarán en un encuentro que trasladará parte de la programación a la capilla de la isla de Cortegada, un escenario singular para abordar distintas visiones sobre el Camino de Santiago.

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El apartado literario se completará con la presentación de «Os fabuladores», de José Ignacio Carnero. La jornada culminará a las 20.30 horas con una nueva edición de las «Conversas ao Solpor», bajo el título «Caderno de bitácora; viaxes exteriores e interiores». Allí compartirán experiencias Luz Gabás, Helena Resano y Arturo Lezcano, cerrando un día en el que la literatura volverá a demostrar su capacidad para transportar al lector tanto a lugares remotos como a los rincones más profundos de la condición humana.