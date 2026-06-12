En 2003 el periodista y escritor catalán Arcadi Espada acuñó una frase sentenciosa que tal vez pretendía generar polémica: “Julio Camba es el mejor escritor de Vilanova de Arousa”, declaró a la Prensa. La categórica sentencia parecía encerrar una provocación dirigida al gran Don Ramón Valle Inclán en su propio pueblo. A Espada no le agradaba que el genio del Cuadrante hubiera menospreciado el periodismo subrayando que “escribir en periódicos avillana el estilo”.

No obstante, si vivieran entonces don Ramón y los hermanos de Vilamaior no creo que la frase del columnista de El Mundo, situando a Camba por encima de Valle, hubiese provocado la más mínima controversia entre los tres grandes escritores vilanoveses.

Los hermanos Camba nunca hubieran cuestionado la supremacía artística de Valle Inclán, el cual cultivó con notable éxito todos los géneros de la literatura. Julio Camba reconoció en vida la categoría del universo onírico creado por su vecino y amigo. Precisamente, en junio de 1932 Camba fue uno de los principales impulsores del homenaje a Valle Inclán en el hotel Palace de Madrid. Unos días antes suscribió, junto con otras celebridades, una especie de glosario para respaldar la organización del banquete: “Los que seguimos la labor intensa y gloriosa de D. Ramón del Valle-Inclán vemos, a medida que crece su producción, aumentar el respeto y la devoción que le profesamos y que le profesa nuestra intelectualidad toda, siendo siempre sus últimos libros rasgos brillantes del ingenio más españolísimo que incorporar a la historia de las letras contemporáneas, capaces –pos si solos- de elevar a las más altas cimas de la inmortalidad nuestra literatura y nuestra lengua (…) Hace tiempo que queríamos ofrecer a D. Ramón un homenaje de simpatía y de devota atención. No hacía falta buscar pretexto alguno, pues basta recordar las maravillas de Tirano Banderas y del Ruedo Ibérico para que todo acto resulte pequeño ante sus merecimientos…”

Francisco y Julio Camba no habrían tenido la menor duda en reconocer al ilustre convecino Ramón Valle como el mejor, el más completo y admirable escritor de Vilanova. Así lo ensalzaba Paco Camba en un artículo (Mi pueblo) publicado en Galicia Nueva (29-11-1908):

(…) El hijo ilustre de mi pueblo no soy yo. Es nada menos que don Ramón María de Asís (sic) del Valle-Inclán y Montenegro… Realmente, si hacemos caso a Valle Inclán, este hombre no nació como todos los mortales. Una noche, en Madrid nos decía muy serio, que las gentes de Villanueva, viéndole tan animoso y tan fuera de lo vulgar, no pudieron avenirse a creerlo hijo de una señora con quien podían hablar, a la hora de misa y a quien podían ver, por la tarde, entre los limoneros de su huerto. La madre de Valle-Inclán para las gentes de Villanueva convirtióse, poco a poco, en nodriza de este ser extraordinario (…) Pero Villanueva, ante Valle Inclán y su leyenda limítase a un cierto género de asombro: ¡Parece mentira que haya vivido aquí de pequeño, en la casa de Peña, que sea aquel mismo Ramón a quien mirábamos con recelo, cuando recitaba versos a voz en grito, desde la ventana, delante de toda Villanueva! (…)”

Don Ramón tampoco habría vacilado al admitir que Julio Camba era el mejor periodista arousano y uno de los grandes de España, pues al fin y al cabo, fue la de columnista o articulista, la única etiqueta admitida por el más viajero de los corresponsales. Como tampoco habría dudado Valle al reconocer a Francisco Camba –novelista un tanto opacado por la brillantez de su hermano- como uno de los más prestigiosos cronistas de su época en Galicia y en el foro madrileño.

Puestos a colgar etiquetas y a plantear comparaciones, bendita Vila Nosa que puede debatir sobre cuál de sus grandes autores escribía mejor. Desde un ámbito sentimental, seguro que Valle y los Camba habrían compartido la valoración de mi inolvidable Ramiro Pérez López. Este amigo, siempre que regresaba a Vilanova para inaugurar sus vacaciones de la madrileña factoría Perkins, sentado en su terraza favorita, frente al Terrón, suspiraba, se relajaba y sentenciaba:

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