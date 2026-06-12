Luz Gabás en Arousa: «Hace falta más cine histórico en España, pero cuando doy la tabarra me dicen que es muy caro»

La isla de Cortegada recortando el horizonte encandiló a la Premio Planeta 2022 y autora del éxito literario y luego cinematográfico «Palmeras en la nieve». Por desgracia, no lo suficiente como para protagonizar su próxima historia, pero porque Luz Gabás está desprovista de pedantería y no oculta que, además de talento, hay mucha dedicación y tiempo detrás de su éxito.

En el puerto de Carril le esperaba hoy la concejala de Cultura, Sonia Outón, para embarcarse en el galeón de Rompetimóns en esta incursión, su primera a tierras arousanas, y con el mismo fin que sus anteriores visitas a la comunidad gallega: hablar de literatura.

Al programa Vilagarcía Cidade do Libro llegó con su novela más reciente bajo el brazo, «Corazón de oro», y la impresión no pudo ser mejor: «Galicia me gusta mucho, mucho, y estoy encantada de conocer una zona nueva. La llegada ha sido luminosa: el paisaje, el día soleado, la luz, el mar… Hay una frase de Víctor Hugo que me gusta mucho: ‘El mar y la montaña hablan a la misma parte del espíritu’. Yo vivo en los Pirineos y venir a lugares como este y sentirte en casa nada más llegar, lo notas, es un gozo», declaró a preguntas de los medios.

Lo dice quien también vive en un paraíso y una autora cuyas obras dan especial relevancia al paisaje. ¿Quizás la estampa de Cortegada podría inspirar su próxima novela?, le preguntamos. «Al llegar aquí y ver la isla he pensado en mi querido Manuel Loureiro, la novela ya está escrita. Creo que está bien que los autores tengan una vinculación especial con el territorio sobre el que escriben porque ahí se nota un alma y una honestidad especial. Por tanto, tendría que pasar mucho tiempo para atreverme a escribir sobre Vilagarcía», respondió.

Gabás, cuyo debut literario, «Palmeras en la nieve», fue un gran éxito, no fía sus historias únicamente a las musas: «Me gusta más hablar de trabajo que de inspiración. Normalmente, las novelas surgen por un tema que quieres abordar, el contexto es secundario, no voy buscando un lugar exótico sobre el que nadie haya escrito, sino que quiero tratar un tema, que puede ser una reflexión sobre la muerte, la identidad, la bondad... Y a partir de ahí busco un contexto que me interese por una conexión personal o porque lo haya querido estudiar siempre o porque sospeche que hay un momento de transición que me va a servir para poner a prueba a los personajes. A partir de ahí viene mucho trabajo de documentación y de reflexión. La inspiración es algo muy puntual, para pasajes concretos o descriptivos o de sentimientos muy profundos», explicó.

Sobre la auto ficción

También contaba que cuando se sienta delante del ordenador, la novela ya «está armada» en su cabeza y al mismo tiempo se rodea de cuadernos con notas. «Es la única manera de escribir una novela histórica, no puedes improvisar sobre la marcha porque se te desmonta todo. Se trata de ir escribiendo y corrigiendo a la vez hasta que tienes ese primer manuscrito, que es el que más cuesta, y luego tienes que desarmarlo y volver a rearmarlo todo, es como un rompecabezas».

Aunque sus libros toquen cuestiones que le han tocado de cerca, como la migración o los años que vivió en California -como sucede en su nuevo libro-, la oscense descarta entregarse a la auto ficción, tan de moda actualmente. «Indudablemente, parte de mí está en las novelas o en algunos de los personajes, pero la auto ficción es otro género. Es hablar de mi propia vida y experiencia de una manera específica y abierta que tampoco me llama mucho. No estoy acostumbrada a abrirme en canal».

La escritora con la concejala con la concejala Sonia Outón de camino a la isla. / Iñaki Abella

Sobre la marcha de «Corazón de oro», que se lanzó en septiembre, se ha mostrado encantada. Ya no solo porque se ha vuelto a ganar a su público fiel, sino porque está gustando a los más jóvenes. Cree que, atraídos por la propia historia de esta aventura iniciática de un grupo de veinteañeros. El «imaginarse ellos en su piel les está llamando mucho la atención y es algo curioso porque, para mí, la literatura no tiene ni edad, ni sexo… Pero hoy en día hay muchos géneros y parece que unos están más enfocados para un público u otr. Yo, cuando acabo una novela estoy muy feliz de haber conseguido acabarla y luego ya, la novela vuela».

Sobre la adaptación al cine de «Palmeras en la nieve» explica que lo disfrutó tanto ella como su familia, fue «una ilusión compartida. Solo pedí a la productora estar dos días en el rodaje para que lo vieran mis hijos», dijo, destacando además el trabajo en el séptimo arte: «Es una locura, eso sí que es magia».

El cine: «eso sí que es magia»

«Siempre tuve muy claro que era una interpretación que hacía el director, Fernando Gómez Molina, de mi texto», continúa. Pero tras ver el resultado, manifiesta que «identificaba mi novela y sobre todo me di cuenta de que esta transformación lo que hizo fue elegir lo más cinematográfico. Hay menos carga sociopolítica, que siempre hay en mis novelas, como también un análisis de la sociedad del contexto. Fue más visual, centrada en los personajes, en la historia central de amor… Pero es que el cine es otra cosa. Uno de los grandes aciertos es que llevó a gente joven a las salas y no a ver la adaptación de la maravillosa novela de Luz Gabás -cuenta divertida-, sino a ver a ciertos actores o un universo desconocido... Y esa gente, al menos supo donde estaba la Guinea Ecuatorial porque, desde luego, no la conocían».

Sobre si veremos otra de sus creaciones en la gran pantalla, Gabás reconoce que es una posibilidad -«siempre hay conversaciones»-, pero es complejo. «Anda que no hay novelones por ahí, de otros compañeros, pero es una cuestión de financiación». Asegura que da la «tabarra» a productores en cuanto tiene la oportunidad, porque «en España hace falta hacer más cine histórico y se sabe hacer», dijo refiriendo el caso reciente de «La tregua, que es una maravilla, pero siempre me responden, que es muy caro», lamenta.

Precisamente, el público más joven es el protagonista de hoy en Vilagarcía, Cidade de Libro. Alina Not, las Hermanas Greemwood, María Reimóndez y Yago Gómez Duro estarán en la muestra que abrirá los stands de exposición y venta del parque Miguel Hernández, de 11:00 a 13:30 y de 18.00 a 21.00 horas. Un taller emocional y un espectáculo para niño, junto con el monólogo de humor de Leti de la Taberna completan la agenda.

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Desde la concejalía dirigida por Outón invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de una cita que es más que una feria del libro.