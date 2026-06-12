A juicio la oleada de robos de O Grove del año pasado: de chorizos a perfume de Dolce & Gabbana

La Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana una audiencia preliminar para determinar el curso judicial contra cinco personas acusadas de haber perpetrado la oleada de robos sufrida en O Grove entre febrero y abril del año pasado.

La Fiscalía solo pide penas de prisión para tres; entre seis y cincos años de cárcel. Respecto a los otros dos, interesa el sobreseimiento provisional.

Un total de 12 sustracciones le atribuye a los tres principales acusados de quedarse con un botín tan variopinto como abundante: robaron desde chorizos en la plaza de abastos, hasta televisores, máquinas de cortar el pelo, joyas e incluso perfumes de gama alta, de la casa Dolce a Gabbana. Tanto en viviendas como en establecimientos.

El Ministerio Público acusa a esos tres hombres de un delito de robo con fuerza en casa habitada y en un caso, incluye el de establecimiento abierto al público, aunque pide la aplicación de la atenuante analógica de confesión. El considerado como el cabecilla y otro hombre permanecen en prisión preventiva desde el año pasado, desde que fueron arrestados por la Guardia Civil.

Algunos propietarios recuperaron parte de sus pertenencias, pero otros no y, en todos los casos, se solicita que sean indemnizados. Y es que los botines logrados se destinaban a la venta e incluyeron la rotura de puertas, máquinas, ventanas… También saltaban muros, siempre según el escrito del fiscal.

La lista es casi interminable. El mismo documento señala 12 episodios diferentes, algunos ya relatados en su día por Faro, entre viviendas, locales de hostelería e incluso la plaza de abastos. Así, figuran cosas como dinero en metálico, joyas de todo tipo y valor, ordenadores y otros electrodomésticos como un horno o la vitrocerámica de la casa, altavoces, una guitarra, teléfonos móviles, figuritas de cristal, televisores, lotería…

Varias decenas de objetos entre las que también hay más de 30 kilos de diferente piezas de carne, desde chorizos y costillas de cerdo hasta una cadera de añojo de ternera perteneciente a una placera.

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En la vista prevista para el próximo miércoles se determinará si se acude a juicio o si hubiera posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad.