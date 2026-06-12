Iker Casilllas se pasea por O Salnés
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Iker Casillas disfruta de unos días de ocio en Arousa. Se hospeda en un pazo de la zona de Lantañón y, de hecho, se dejó ver en un conocido establecimiento hostelero de Meis, en la comarca de O Salnés.
Testigos de su presencia en este local, Casa Samuel, relatan el furor que causó la presencia del campeón del mundo y exjugador del Real Madrid, que se sacó fotos con algunos fans.
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