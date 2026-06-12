Un hombre de 66 años sufre politraumatismo en una pierna tras un choque entre bicicleta y coche en Vilagarcía

Un vecino de Vilagarcía de 66 años de edad que circulaba en una bicicleta eléctrica por O Ramal ha sido trasladado al Hospital do Salnés tras sufrir un accidente en el que se vio involucrado un coche.

Según la primera valoración, presentaba un politraumatismo en la pierna derecha y se iba a someter a pruebas médicas para determinar si se había producido alguna fractura.

Los hechos tuvieron lugar en torno al mediodía y se desconocen las causas exactas del siniestro.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron diferentes medios, entre ellos la Policía Local y el servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.