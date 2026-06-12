El Festival Xironsa contará con Unto Vello, Peter Punk y otros en su 26 edición

Una de las citas estivales más comprometidas con la música en gallego, tanto en la preservación de las tradiciones como en la proyección de talentos actuales, regresa el 4 de julio para cumplir 26 años de existencia.

Se trata del Festival Xironsa, que ya ha avanzado una parte de su programa a desarrollar en el parque de A Seca de Corvillón (Cambados).

Una de las actuaciones destacadas de ese sábado será la de Unto Vello, el dúo formado por Bieito Pereira y Xabi Gómez que da una nueva vida a los cantares tradicionales que han ido recopilando.

No faltarán las actividades para el disfrute de los más pequeños, como una fiesta de la espuma o el espectáculo de Peter Punk Pallaso, uno de los clowns más conocidos de la escena gallega y que destaca por sus juegos malabares y el manejo de arte de la improvisación.

De hecho, también gusta a los mayores, así que será la animación que habrá durante la comida de confraternidad.

La sesión vermú llegará de la mano de la Banda de Música Muncipal de Ribadumia, cogiendo el relevo de la cantera de la escuela de la asociación organizadora, Xironsa, que se encargará de las alboradas y pasacalles, anunciando la celebración y demostrando que en Corvillón hay relevo generacional.

El cartel musical se completa con el cuarteto de gaitas Ansuíña, de Vilanova de Arousa, y aún quedan otros detalles del festival por desvelar.

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En la organización de la cita también participa la Concellería de Cultura de Cambados y colabora la Diputación de Pontevedra.