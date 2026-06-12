Especialistas de la Guardia Civil investigan el incendio que calcinó un coche y contenedores en Cambados

La Guardia Civil investiga el incendio que a última hora del miércoles calcinó un coche y cinco contenedores, además de ennegrecer la fachada de un edificio de la calle Os Olmos.

De hecho, al cierre de esta edición se había solicitado la presencia en Cambados del equipo de expertos en incendios de Seprona, con base en Ourense, según fueran avanzando las pesquisas, como informó el Instituto Armado.

También estaba previsto comprobar la posible existencia de cámaras de videovigilancia en una zona donde hace un par de años se produjeron pinchazos de ruedas indiscriminados.

Así las cosas, el Concello todavía no pudo proceder a la limpieza de la calle, para no destruir pruebas, y ayer aún era posible contemplar el estropicio.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero la magnitud que alcanzaron las llamas sorprendió a los testigos.

«En cosa de uno o dos minutos se produjo un gran incendio», explica el concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela.

El Concello no pudo limpiar ayer a la espera de los investigadores. / Iñaki Abella

La principal hipótesis es que se originaron en uno de los colectores y la investigación deberá determinar si hubo empleo de algún acelerante o no, o si fue la basura contenida en estos depósitos, de papel, aceite doméstico, plástico, vidrio y fracción resto, la que dio envergadura a las enormes llamaradas que resultaron. Solo se salvó el de la ropa.

También otros detalles sobre este suceso que dejó un turismo totalmente calcinado, otro afectado por el calor en una aleta y un foco, así como la fachada del edificio donde estaba la zona de aparcamiento con la fachada completamente teñida de negro.

Abal Varela indica que «pudo haber sido una desgracia si por ejemplo llega a haber una ventana abierta por la que se saltara algo o que reventara algún cristal por el calor».

Pero tanto él como los testigos que había en ese momento en esta concurrida zona, por la presencia de servicios como un supermercado, destacaron la rápida intervención de la Policía Local de Cambados, así como del servicio municipal de Emerxencias que extinguió las llamas.

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En la intervención también estuvieron los bomberos de O Salnés que realizaron mediciones para verificar que era seguro habitar los domicilios, como indicó el edil, que estuvo en contacto con los afectados y el martes también estuvo allí.