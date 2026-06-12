Escaravellos do Salnés sale de la comarca en la décima edición de su concentración

La X Concentración de Escaravellos do Salnés sale en esta edición de O Salnés, centrando su actividad en las comarcas de Sar y O Barbanza, para acabar en Arousa con almuerzo de despedida en tierras vilagarcianas. La cita será el fin de semana del 20 y 21 de junio.

Meaño, Sanxenxo y Dena fueran antes puntos de concentración y partida, pero en esta ocasión ese centro se desplaza al norte, fijando como sede el hotel Scala en Padrón. La recepción y recogida de credenciales está fijada para el sábado 20. Una vez completada y organizada, la caravana de los míticos escarabajos de la Volkswagen partirán a las 16.oo horas en ruta rumbo A Estrada, donde tienen fijada la visita al es Pazo de Oca. Luego, regreso al hotel para celebrar la cena de confraternidad, con numerosos y habituales sorteos y sorpresas, preparados por la organización, el colectivo del mismo nombre, con el meañés Manuel Lage al frente-.

El domingo, segunda y última jornada, irán a O Barbanza. Ese día la caravana pasará por Rianxo y el santuario de la Virxe da Guadalupe. A partir de ahí, paso por Catoira, para poder deleitarse con la estampa de las Torres do Oeste, y llegada a Vilagarcía al filo de las 13:30. horas, para compartir mesa en el Pazo do Rial.

El precio de inscripción -cerrada ya- con todo el programa es de 140 euros por persona y sin pernocta es de 125 euros. Unos precios populares que se hacen posibles merced al trabajo de la organización a lo largo del año para afrontar la cita con garantías.

Enseñar la riqueza paisajística, gastronómica y cultural a los visitantes es, cada año, uno de los objetivos que se fija el colectivo «Escaravellos do Salnés» con este evento. Y es que a este encuentro acuden cada año apasionados del «escarabajo» llegados desde las cuatro provincias gallegas, norte de Portugal y mismo de otras comunidades autónomas.

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Tanto que en ediciones anteriores se han registrado vehículos llegados de, entre otras, Asturias, Cantabria o La Rioja, convirtiendo así la escapada en una ocasión para conocer la comarca arousana y otras adyacentes como este año, y que completa una oferta turística idónea que engancha para repetir.