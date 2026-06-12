Detienen al presunto autor de las pintadas en la iglesia de San Bieito de Cambados

La Guardia Civil de Cambados detuvo en la tarde de este jueves al individuo que venía realizando pintadas en la iglesia de San Bieito, situada en la plaza de Fefiñáns de la localidad. Se trata de un vecino de esa misma localidad de 47 años, al que se le acusa de un presunto delito de daños en bienes de interés cultural por la realización de dos pintadas en la fachada del edificio religioso.

Los dos hechos habrían ocurrido durante las madrugadas de los días 30 de mayo y 9 de junio. En la primera de ellas aparecía escrito el supuesto nombre de una persona y en la segunda pintada se rectifica la frase anterior, reescribiendo ese mismo nombre y añadiendo dos frases más, en la parte superior e inferior de la primera, con los textos «por orden de la G.C. UCO»y «Escuchan los pensamientos».

El detenido pasó por las dependencias de la Guardia Civil en Cambados / FdV

Las diversas pesquisas analizadas durante la investigación llevan a los agentes a identificar al presunto autor de las pintadas, procediendo a su detención y posterior registro voluntario en su vehículo y en la nave donde ejerce su actividad profesional, dando como resultado la localización de un bote de spray de pintura negra, compatible con las pintadas que se registraron en el templo de la plaza de Fefiñáns.

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Hasta el momento se desconoce la valoración de los daños, ya que al tratarse de un bien de interés cultural requiere un tratamiento de limpieza especial. El detenido ha sido puesto en libertad en sede oficial y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados Plaza Nº 4, en el que tendrá que comparecer el detenido cuando sea requerido para ello.