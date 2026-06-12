Una delegación de Cuxhaven visita el Parlamento de Galicia

La delegación de la ciudad alemana de Cuxhaven que se encuentra visitando Vilanova participó esta mañana en un acto institucional en el Parlamento de Galicia, donde fueron recibidos por el presidente de la cámara gallega, Miguel Santalices. Esta visita institucional se suma a la que realizaron el pasado jueves a las dependencias de la Diputación de Pontevedrá, donde fueron recibidos por el presidente de la entidad, Luis López. La delegación se encuentra en Galicia para participar en los actos de conmemoración del 25 aniversario del hermanamiento con Vilanova de Arousa, una hermandad surgida a raíz de la gran cantidad de vecinos del municipio arousano que emigraron a la ciudad alemana entre las décadas de 50 y 70 del pasado siglo para trabajar en la pujante industria conservera alemana.

Estos actos culminarán este domingo a las 12.30 horas, cuando se va a celebrar un acto conmemorativo en la casa consistorial en el que intervendrán las autoridades locales y se descubrirá una placa para dejar constancia de la alianza que existe entre la ciudad alemana y el municipio arousano. La actividad finalizará a las 14.00 horas, con la celebración de un «Xantar popular» en O Terrón en el que la delegación alemana será la invitada de honor. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, visitó recientemente la ciudad alemana coincidiendo con el 25 aniversario.