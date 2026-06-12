El Concello de Vilagarcía, abierto a reeditar un sexto programa mixto de formación especializada

Las instalaciones de Fundivisa en O Pousadoiro acogieron la entrega de diplomas a los participantes en el curso de Mecanizado y robot de pulido organizado por el Concello de Vilagarcía y la empresa en el marco del programa de formación especializada con compromiso de contratación. Con el acto se clausuró la última edición de esta innovadora propuesta.

Desde Ravella explicaron que esta experiencia mixta «está obteniendo buenos resultados desde sus inicios, suponiendo un medio rápido y eficaz de contar con mano de obra preparada y de crear empleo. Además de proporcionarles una valiosa formación a los participantes, las cinco ediciones supusieron 25 contrataciones directas».

Noticias relacionadas

En la entrega, el alcalde, Alberto Varela, animó a la última promoción a aprovechar la formación recibida -que fue gratuita para ellos- e indicó que la iniciativa seguirá si hay demanda. Por su parte, Alberto Moreira, responsable de Fundivisa, agradeció la iniciativa y destacó su utilidad.