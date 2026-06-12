Cobre San Rafael defiende su proyecto ante la protesta del domingo en A Illa

A las puertas de una nueva manifestación convocada por diferentes cofradías y asociaciones de bateeiros, grupos políticos y ecologistas, con el propósito de rechazar proyectos como los de Altri y Cobre San Rafael, desde esta última compañía insisten en su «apuesta por la producción de cobre sostenible» con el Proyecto Industrial Estratégico (PIE) que está desarrollando en Touro.

Un plan en el que se aplican «las mejores técnicas disponibles en la actualidad» y que «incorpora mejoras respecto al proyecto de 2017, incrementando las medidas de protección ambiental y garantizando el máximo respeto por el medio natural y el entorno».

Alude así a la «reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reafirma la solidez de nuestra actuación durante toda la tramitación del proyecto de 2017», para dejar constancia de que su intención es «mirar al futuro», renunciando a las «vías administrativas y judiciales relativas al procedimiento de aprobación del proyecto anterior» por considerar que el actual «presenta aún mayores beneficios para la población y para el medio ambiente, así como para la actividad económica y la creación de empleo en Galicia».

Sale así al paso de planteamientos como los expuestos hace días por la portavoz del BNG, Ana Pontón, que el domingo estará también en la protesta convocada en A Illa.

Y lo hace para asegurar que el proyecto actual «cumple con los exigentes requisitos ambientales establecidos por la normativa vigente y refuerza de manera destacada el modelo de gestión de aguas en circuito cerrado, incorporando los sistemas de control más avanzados para garantizar la protección de los recursos hídricos en cualquier circunstancia».

Pero eso no es todo, sino que «este proyecto pone un especial énfasis en los aspectos sociales, demandados tanto por la administración como por la ciudadanía en los proyectos que aprovechan los recursos naturales de la comunidad autónoma», proclama Cobre San Rafael.

Mientras tanto, el alcalde de A Illa, Luis Arosa, firma un bando animando a la población a acudir a la protesta dominical, con el lema «No a Altri, no a la mina de Touro-O Pino».

Y también desde el municipio isleño la Policía Local lanza un aviso a la población para garantizar la seguridad del evento y la movilidad, tanto de manifestantes como del conjunto de la ciudadanía.

Explica, por ejemplo, que se prohibirá el estacionamiento en la calle de acceso al gimnasio, conocida como Camiño do Sambro, y que se habilitan zonas alternativas de aparcamiento en O Bao, con cerca de mil plazas, la carretera que avanza hacia Carreirón, la de A Franqueira y en el entorno del instituto.

La policía aprovecha para solicitar que durante la manifestación se usen los vehículos «solo para lo imprescindible».