Arousa ve cómo se duplica la demanda de vivienda protegida: ya son 875 los inscritos

El número de inscritos en el registro autonómico de viviendas protegidas se ha duplicado en Arousa en el último año. En junio de 2025, en los doce municipios de O Salnés y Ullán había 454 demandantes de vivienda, mientras que a día de ayer ya eran 875.

Varios Ayuntamientos de O Salnés y Ullán, y la propia Xunta de Galicia, han dado un impulso importante a diferentes proyectos de construcción de vivienda pública durante el último año, y esto parece haber espoleado el interés de los vecinos para formar parte de la bolsa pública de vivienda.

En Vilagarcía, por ejemplo, había 221 personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia a principios de 2024; en junio de 2025 ya eran 316; en enero de este año, la Xunta ya tenía registrados a 350 demandantes; y a fecha de ayer eran 562.

Vilagarcía es, probablemente, el municipio de O Salnés donde más avanzados van los proyectos de creación de vivienda pública. La Xunta de Galicia ya sacó a licitación la construcción de una decena de apartamentos en Marxión, en un solar cedido por el Ayuntamiento; y ya ha contratado la redacción del proyecto de As Carolinas, donde se levantarán otros 350 pisos, la mayoría de ellos de protección.

La mayoría de los inscritos de Vilagarcía prefieren alquilar, cuando el año pasado la primera opción era la de comprar

La amplia difusión que han tenido todas las noticias relativas a estos dos proyectos de Vilagarcía, y las dificultades que existen en esta ciudad para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler a precios razonables parece haber empujado a decenas de personas a dar el paso de anotarse en el registro autonómico, hasta el extremo de que la cifra actual de demandantes casi dobla la de junio de 2025.

Asimismo, se ha producido un cambio relevante en los últimos meses. El año pasado, la mayoría de los demandantes querían comprar, mientras que en la actualidad la inmensa mayoría se decantan por alquilar, y hay también un número elevado de personas que escogieron la casilla de alquiler con opción de compra.

En concreto, en Vilagarcía, los demandantes de vivienda pública optaron en 85 casos por la compra; 290 escogieron el alquiler; y 127 prefieren el alquiler con opción de compra. En este mismo municipio, hay más de 40 personas que se han anotado como demandantes de vivienda de promoción privada (tanto de régimen general como especial y concertado), si bien en este caso sí son amplísima mayoría los que desearían comprar como primera posibilidad.

Los demás municipios

Entre O Salnés y Ullán hay 12 municipios, y el número de demandantes de vivienda ha aumentado en todos, excepto en Ribadumia, según los datos oficiales de la Consellería de Vivenda. Sanxenxo es el segundo Ayuntamiento con más solicitantes (155), lo que supone tres veces más que hace un año, cuando eran 46.

En Cambados hay 36 demandantes (en junio de 2025 eran 22); en Vilanova, 26 (frente a los 10 de hace un año); y en Ribadumia, 25, uno menos que hace un año.

Ámbito de actuación de la futura urbanización de vivienda pública de As Carolinas. / Noe Parga

En O Grove hay 17 inscritos (siete más que hace un año); en A Illa son 13 (11 más); en Catoira son 12 (10 más); en Meis, Valga y Meaño hay ocho demandantes en los tres casos (hace un año eran siete, seis y cuatro, respectivamente); y en Pontecesures se han inscrito cinco personas, dos más que hace un año.

De este modo, en el conjunto de O Salnés y Ullán las cifras se han disparado en los dos últimos ejercicios. A principios de 2024 había menos de 300 demandantes; el año pasado por estas fechas eran 454, y en la actualidad ya son 875.

Un crecimiento que se explica en parte por el aumento exponencial de precios que se ha producido en el mercado inmobiliario, y que provoca que comprar un piso se haya convertido en una quimera para miles de familias.

El Rexistro Único también ha crecido porque en los últimos meses se han dado pasos para la creación de vivienda pública, en mayor o menor medida, en poblaciones como Vilagarcía, Sanxenxo, A Illa u O Grove.

As Carolinas y Marxión

En Vilagarcía hay dos proyectos en marcha. El de mayor envergadura es el de As Carolinas, que comprende un ámbito de 6,2 hectáreas de terreno situado entre As Carolinas, A Laxe, la calle A Coca y la carretera Nacional 640. El proyecto ha sido declarado de Interés Autonómico, y en octubre la Xunta adjudicó la redacción del proyecto a la empresa Antea Iberolatam. Se estima que las obras empezarán a lo largo de 2028.

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Entre tanto, la Consellería que dirige María Allegue ha sacado a licitación la construcción de una pequeña urbanización en Marxión, compuesta por 10 viviendas. El contrato es de algo menos de dos millones de euros, y el plazo de ejecución, de año y medio. De este modo, las casas podrían estar terminadas y listas para adjudicar a lo largo de la primera mitad de 2028.