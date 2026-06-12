Alerta en Arousa ante un gran incendio forestal en Padrón

Esta tarde se ha originado un importante incendio forestal en el municipio coruñés de Padrón, el cual desató una importante alarma social tanto en los municipios del Ullán como en la comarca de O Salnés.

Y todo debido a que la densa columna de humo generada era visible prácticamente desde cualquier lugar de la ría de Arousa, siendo especialmente apreciable desde Vilagarcía.

Pero el humo también preocupaba a cuantos lo veían desde Meis, A Illa e incluso desde la comarca vecina de Barbanza (Arousa Norte) y el entorno de Pontevedra, según informaron diversos lectores de FARO DE VIGO que quisieron denunciar la existencia de ese fuego e interesarse por su localización exacta.

El incendio declarado en Herbón. / Iñaki Abella

Lo cierto es que esa densa humareda parecía situar el fuego en los montes de Catoira, Valga o Pontecesures, pero finalmente resultó localizarse al otro lado del río Ulla, ya en la provincia coruñesa.

Muchos observaron la impactante escena desde las playas arousanas, casi todas repletas de bañistas, dado que la tórrida jornada animaba más que nunca a darse un chapuzón.

A media tarde el incendio declarado en el lugar de Herbón supera ya las 20 hectáreas de superficie. En las tareas de extinción participan cuatro helicópteros, dos aviones, seis motobombas, una decena de brigadas, diez agentes, una pala y un técnico.

La Xunta mantiene activo el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del noroeste y el interior de A Coruña.