El alcalde de Vilanova se enfrenta a una petición de cárcel por presuntas calumnias a Vales

Dos años y siete meses de prisión. Esa es la petición de la acusación particular que se ejerce contra el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, por las presuntas calumnias que vertió contra la candidata socialista María José Vales en la campaña de las últimas elecciones municipales. La petición figura en el escrito de acusación presentado en el juzgado que lleva el caso, el tribunal de instancia e instrucción, plaza número 1, de Vilagarcía en la que se interesa por la apertura de juicio oral.

Además de los dos años y siete meses de prisión por las calumnias, la acusación particular también reclama su inhabilitación para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y una multa de más de 21.000 euros por lo que considera un delito continuado de injurias, a los que se sumarían una indemnización de 30.000 euros por la vía civil.

Los hechos por los que se acusa a Gonzalo Durán se remontan al pasado 17 de mayo de 2023, en plenas elecciones municipales cuando Gonzalo Durán convocó a los medios a una rueda de prensa en el salón de plenos del Concello para «reclamar la dimisión de María José Vales Martínez bajo la afirmación de que se encontraba en posesión de una causa judicial abierta por corrupción, vinculada a su etapa como patrona mayor al frente de la Cofradía de Vilanova, advirtiendo que, si ella no dimitía o su partido no tomaba medidas, les obligaría a hacerlo en función del Código Ético del PSOE».

Al día siguiente, continúa el escrito, en otra comparecencia pública, Durán repitió las acusaciones, llegando a afirmar que existía una investigación judicial abierta contra Vales por corrupción, contando con documentación que lo avalaría. No sería hasta el 19 de mayo cuando el regidor vilanovés mostraría una comunicación de Diligencia de Investigación del Fiscal Jefe de Pontevedra en el que figuraba el nombre de la candidata socialista, con su remisión a los juzgados de Vilagarcía la mentirosa de María José Vales para abrir una investigación por falsedad documental, lo que le llevó a realizar afirmaciones como «la mentirosa de María José Vales», «no Vales ni para mentir, hay que ser poco espabilado para tener la cara de aparecer diciendo que no hay ningún papel ayer, cuando hace dos meses que están en el juzgado».

Ese mismo día, después de que Vales acudiese a la Fiscalía de Pontevedra para conocer la realidad de las manifestaciones vertidas por el acusado, el Fiscal jefe dictó un decreto de rectificación corrigiendo un error de transcripción, retirando el nombre de la candidata socialista y haciendo pública dicha rectificación el 20 de mayo de 2023. Tres días después, Durán se ratificó en sus manifestaciones anteriores pese a lo ocurrido con la Fiscalía, «de la que llegó a poner en duda su honradez» e insistiendo en que «en los papeles figura ella, diga lo que diga la Fiscalía; voy a esperar, deseando que actúe el juzgado y restablezca la Ley; están tratando de salvar el domingo, que saben que no la salva nadie por las fechorías cometidas».

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La advertencia de Vales de que iba a presentar una querella, llevaron al regidor a mantenerse en lo manifestado, e incluso, a afirmar que Vales estaba devolviendo «el dinero que sacasteis de la cofradía en cómodos plazos». La acusación particular exige también que todas estas manifestaciones sean eliminadas de las redes sociales, especialmente de las del Concello, donde se publicaron varias de ellas. A mayores, si resulta condenado el alcalde de Vilanova como autor de un presunto delito de calumnias, que la sentencia sea publicada en todos los medios.