Vilaxoán Canta abre los ensayos de su 44ª edición

El «Vilaxoán Canta» empieza a calentar voces para su 44ª edición, que se celebrará el lunes 20 de julio. Los ensayos arrancarán el martes 16 de junio, a las 20.30 horas, en el Fogar do Pescador, y continuarán todos los martes y viernes a la misma hora hasta la celebración de una de las citas de canto colectivo más emblemáticas de Galicia.

La organización anima a participar a todas las personas interesadas en sumarse a esta tradición popular, que volverá a contar con artistas invitados y voces de la zona. También habrá espacio para el «Vilaxoán Canta Infantil», con ensayos previstos para el martes 14 y el viernes 17 de julio, a las 19.45 horas. Además, ya se puede reservar la camiseta conmemorativa de esta edición a través de los canales habituales del colectivo, que mantiene activa su difusión en redes sociales.