Servicios públicos
Vilagarcía recibe la Escoba de Oro por el contenedor marrón y el Comelixos
El Concello de Vilagarcía recoge en Madrid un galardón de carácter internacional
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, la concejala de Servicios, Tania García, y miembros de la empresa Urbaser recogieron en Madrid la «Escoba de Oro», un galardón internacional concedido por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) en reconocimiento a los avances realizados por el municipio en materia de limpieza urbana. Más en concreto, el Concello arousano fue premiado por su campaña del «Comelixos» y por la puesta en marcha del contenedor marrón, que es el destinado a la recogida de residuos como restos de comida.
Según el jurado, Vilagarcía resultó merecedora del premio «por la puesta en marcha de una potente campaña de concienciación para reducir la fracción resto y mejorar la separación. Distribuyendo folletos informativos donde se explica qué residuos deben depositarse en cada contenedor y, especialmente, cuáles no deben acabar en ellos».
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