Sucesos
Un robo golpea la sede del CB Dorna antes de su excursión a Cerceda
La entidad de A Illa, con 40 años de historia y unas 130 licencias, había reunido durante la semana el dinero de una actividad en la que participarán este sábado cerca de 150 personas
El Club Baloncesto Dorna de A Illa ha sufrido un robo en su sede en la tarde del pasado miércoles, justo en unos días especialmente sensibles para la entidad, que tenía depositada en sus instalaciones la recaudación de una excursión al aquapark de Cerceda prevista para este sábado. En la actividad está previsto que participen alrededor de 150 personas, entre jugadores, familias y miembros vinculados al club.
Los hechos fueron descubiertos al llegar a la sede, situada en una de las antiguas casas de los profesores dentro del recinto escolar del CEIP Torre-Illa. Desde la directiva explican que «estuvimos toda la semana recaudando y teníamos allí el dinero. Al llegar a la sede vimos que había una ventana forzada y no estaba el dinero». La entidad ya ha tramitado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que ha iniciado las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.
En el club existe la sospecha de que el robo pudo ser cometido por alguien que conocía la existencia del dinero y el lugar en el que se guardaba, ya que, según apuntan, nunca antes se había producido ningún hecho similar en esa sede. La cantidad sustraída no ha sido concretada públicamente, pero desde la entidad sostienen que el botín es «lo suficientemente importante» como para causar un daño relevante a las arcas de un club de base. En el plano material, al menos, los desperfectos fueron limitados y se redujeron principalmente a los daños provocados para acceder al interior.
El suceso ha generado malestar e indignación en una entidad profundamente arraigada en la vida deportiva de A Illa. El CB Dorna cuenta con 40 años de historia y mantiene en la actualidad en torno a 130 licencias deportivas, una cifra que refleja el peso del club en la formación de jóvenes jugadores y jugadoras. El robo llega, además, en vísperas de una actividad lúdica pensada para cerrar la temporada y compartir una jornada de convivencia entre deportistas y familias.
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