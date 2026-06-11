Restricciones de estacionamiento y sanciones de hasta 6.000 euros para autocaravanas en O Grove

José Cacabelos, el alcalde socialista de O Grove, sostiene que el pleno del lunes será «histórico» por dos motivos. Por un lado, «vamos a dar una nueva aprobación provisional al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que por fin podrá enviarse a la Xunta para que proceda a su aprobación definitiva». Por otro, se aprobará la ordenanza que regulará la presencia de autocaravanas en la localidad, siendo ésta una propuesta que surge «un intenso trabajo realizado durante meses» y del consenso en el Consello Local de Turismo, «por lo que agradezco la implicación y aportación de todos sus miembros y, muy especialmente, la labor de la concejala María López», espeta el regidor.

Se refiere a este articulado como algo «muy complejo», dado que «hay conflicto entre la regulación de las autocaravanas como vivienda y las instrucciones de la DGT en su condición de vehículos».

A modo de resumen, puede destacarse que limitará el estacionamiento nocturno en zonas litorales, fijará un máximo de 48 horas de permanencia en áreas reservadas y contempla sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones más graves.

Autocaravanas estacionadas entre las playas de Area de Reboredo y Area das Pipas. / M. Méndez

Aclara el alcalde que «se recibieron más de 65 propuestas, incluidas alegaciones de autocaravanistas», lo cual hizo necesaria «una detallada revisión por parte de la Policía Local y los servicios jurídicos municipales».

Con todo ello «lo que buscamos es que acampen en los sitios específicamente autorizados, que en O Grove son todos en suelo de titularidad privada, independientemente de que en el futuro podamos ofertar desde el Concello algún espacio público».

Del mismo modo, «estamos coordinando con la DGT delimitar zonas donde no pueden aparcar, entre ellas el entorno de las playas As Pipas y Area de Reboredo», que es siempre la zona más conflictiva y que el propio alcalde visitará mañana para concretar con la comunidad de montes la creación de parkings disuasorios y el modo de regular el estrecho vial existente para que un carril esté siempre libre y acabar con el caos de cada verano.

Una autocaravana en Punta Moreiras. / M. Méndez

A mayores, resalta Cacabelos que «no se permitirá estacionar a vehículos de más de tres toneladas, lo cual afecta a la práctica totalidad» de las casas vivienda.

En cuanto a la isla de A Toxa, «vamos a pintar las zonas de aparcamiento con 2,5 por 3,5 metros, lo cual supone que las autocaravanas no van a poder usarlas plazas».

Todo ello se aprobará inicialmente el lunes, antes de un periodo de exposición pública y la aprobación definitiva en el pleno. «Pero al menos tendremos ya una base jurídica con la que trabajar, que es lo que buscamos también con la ordenanza de viviendas de uso turístico, que también confiamos en llevar a pleno este verano», sentencia el alcalde.

La zona portuaria de O Corgo. / M. Méndez

¿En qué consiste exactamente la ordenanza de autocaravanas y por qué tanto interés en disponer de ella? Para explicarlo, el alcalde parte de la base de que es necesario actuar ante el notable incremento que ha experimentado este tipo de turismo en los últimos años, tratando de compatibilizar la actividad con la protección del espacio público, la seguridad vial y la conservación de los entornos naturales más sensibles del municipio.

Según recoge la ordenanza, el Concello debe establecer un marco normativo específico que aporte seguridad jurídica tanto a los usuarios de estos vehículos como a los gestores de áreas de estacionamiento y servicios, al tiempo que favorezca el desarrollo económico local mediante la promoción de un segmento turístico en constante crecimiento.

La futura normativa regula aspectos relacionados con el tráfico, la movilidad, el turismo, el medio ambiente y el uso de los espacios públicos.

Entre otras cuestiones, establece las condiciones para la creación de áreas de estacionamiento reservadas y puntos de reciclaje, tanto de titularidad pública como privada.

Uno de los vehículos, en la avenida de Beiramar. / M. Méndez

Uno de los puntos más destacados es la regulación específica de determinadas zonas costeras. El texto prevé que, en playas y otras áreas del litoral debidamente señalizadas, queda prohibido el estacionamiento de vehículos entre las 23.00 y las 08.00 horas del día siguiente.

Además, en caminos, aparcamientos y superficies próximas a la costa que no estén diseñados para soportar grandes cargas no podrán estacionar vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.000 kilogramos. El Concello justifica esta medida por razones de seguridad, conservación de infraestructuras y protección ambiental.

La normativa también permite establecer limitaciones horarias y restricciones de estacionamiento en aquellos espacios que presenten especial sensibilidad ambiental, paisajística o patrimonial.

Una autocaravana detrás de las casetas de usos pesqueros de O Corgo. / M. Méndez

Diferencia claramente entre estacionamiento y acampada. Así, una autocaravana, camper o caravana se considerará correctamente estacionada cuando permanezca dentro de los límites de la plaza ocupada, apoyada únicamente sobre sus ruedas o calzos y sin desplegar elementos exteriores.

Por ello, estará prohibido sacar toldos, mesas, sillas, tendederos u otros elementos que amplíen el perímetro del vehículo, así como realizar vertidos de cualquier tipo fuera de las instalaciones habilitadas para ello.

También se exigirá que los vehículos no generen ruidos molestos ni produzcan emisiones distintas a las derivadas del funcionamiento normal del motor o de los sistemas autorizados.

La ordenanza contempla la creación de zonas específicas para autocaravanas, campers y caravanas que podrán disponer de servicios de abastecimiento de agua potable, vaciado de aguas grises y negras, recarga de baterías y recogida de residuos.

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

En estas áreas estará prohibido desplegar mobiliario exterior o realizar actividades que excedan del uso autorizado. Asimismo, la velocidad máxima permitida será de 30 kilómetros por hora.

El horario de entrada, salida y utilización de los servicios quedará limitado entre las 08.00 y las 22.00 horas para evitar molestias a vecinos y usuarios.

Con el fin de garantizar la rotación de plazas y evitar ocupaciones prolongadas, la ordenanza fija una permanencia máxima de 48 horas continuadas durante una misma semana en las zonas reservadas de titularidad pública.

La medida pretende facilitar el acceso a estos espacios a todos los usuarios que visiten el municipio y evitar situaciones de ocupación continuada.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

La propuesta incorpora un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las leves, como estacionar fuera de los lugares autorizados o colocar elementos fuera del perímetro del vehículo, podrán ser castigadas con multas de hasta 300 euros.

Las graves, entre las que figuran los vertidos ocasionales de residuos fuera de las zonas habilitadas, el uso fraudulento de los servicios o el estacionamiento en espacios protegidos, podrán ser sancionadas con multas de hasta 1.500 euros y la expulsión de las áreas reservadas.

Por su parte, los vertidos intencionados, el deterioro del mobiliario urbano o el estacionamiento en zonas de especial protección ambiental se considerarán infracciones muy graves, y podrán acarrear multas de hasta 6.000 euros, además de la expulsión de las instalaciones.

Con esta regulación, O Grove busca ordenar la creciente presencia de autocaravanas y vehículos cámper en el municipio, compatibilizando el desarrollo de esta modalidad turística con la protección del entorno y la convivencia ciudadana.