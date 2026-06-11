El puerto deportivo de Pedras Negras presume de bandera azul
Este reconocimiento, que acredita la calidad de las instalaciones, sirve como reclamo turístico y empresarial para la villa de O Grove
El puerto deportivo de Pedras Negras, adherido al Club Náutico de San Vicente, en el Concello de O Grove, luce un verano más la bandera azul que acredita la calidad de sus aguas y servicios.
Es, desde hace mucho, la única enseña de calidad y diferenciación existente en el municipio meco, pues como ya se contó otras veces, el gobierno local renunció hace muchos años a pelearse por estos galardones, que en el pasado ondeaban en playas como A Lanzada, Raeiros, Area da Cruz, Area Grande, Mexilloeira y As Pipas.
Son nueve los puertos dependientes de la Xunta de Galicia que lucen la bandera que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), situándose también en la comarca de O Salnés el Juan Carlos I de Sanxenxo, el Club Náutico Portonovo y el Real Club Náutico de Sanxenxo.
Este galardón, con el que se reconoce la calidad de dichas instalaciones y «supone un reclamo turístico y empresarial para las entidades que los gestionan y el conjunto de las villas en las que se encuentran», según Portos de Galicia, también luce en el Real Club Náutico de Ribadeo, Club Náutico de Sada, Sadamar, Real Club Náutico de Portosín y Monte Real Club de Yates de Baiona.
Junto a ellas, instalaciones como Marina Real, dependiente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y Liceo Marítimo de Bouzas, adscrito a la Autoridad Portuaria de Vigo.
Desde la Consellería do Mar destacan el trabajo de estas entidades y ofrecen asesoramiento técnico y administrativo a gestores como los que se hacen cargo de Pedras Negras, donde las embarcaciones deportivas comparten protagonismo con las de pesca.
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