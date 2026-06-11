El PP de O Grove clama contra las tarifas de los servicios estivales de conciliación
Acusa al gobierno de «no ser tan valiente» al aplicar la normativa en otros, como la basura
El PP de O Grove acusa al Concello de tener «nula sensibilidad» y de «castigar» a las familias y a los menores en cuanto al precio de las tasas de los servicios estivales de conciliación que, asegura, «son las más altas de la provincia de Pontevedra».Tras conocer el precio de licitación de estos servicios, consistentes en la ludoteca y campamento, y que es de 90.000 euros, el grupo de Carolina Otero reconoce que la legislación obliga a cubrir la totalidad del gasto con las tarifas, pero «no cumplen con los demás servicios, como la basura, donde no son tan valientes», le reprochó al gobierno local.
Y es que cree que «cobrar 155 euros mensuales por la ludoteca y 130 por el campamento es totalmente desorbitado en comparación con los demás Ayuntamientos». Así, lamenta que la administración local grovense «fije precios propios del sector privado en una tema tan sensible para las familias», añadió la portavoz de los conservadores.
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