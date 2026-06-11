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Pontecesures finaliza la rehabilitación del lavadero de A Toxa

La alcaldesa de Pontecesures en el lavadero rehabilitado.

La alcaldesa de Pontecesures en el lavadero rehabilitado.

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Lucía Romero

Pontecesures

El Concello de Pontecesures ha finalizado el proyecto de recuperación del lavadero de A Toxa tras invertir 25.350 euros de fondos propios para devolverle la «dignidad y valor patrimonial» a un «espacio tan singular de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva», explicaron desde el Ejecutivo de Maite Tocino.

La alcaldesa se acercó a ver el resultado del proyecto dirigido por el arquitecto Luis Gil Pita y recordó que este lavadero es el primer paso del programa municipal «Camiños da Auga», una iniciativa con la que «queremos recuperar y poner en valor los elementos patrimoniales ligados a la cultura del agua en nuestro Concello».

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