O Salnés en alerta por alto riesgo de incendio forestal ante la inminente ola de calor

El episodio de calor anormal que se vivirá durante el fin de semana, y que empezó a notarse este jueves eleva también mucho el riesgo de incendio forestal. Tanto es así que varios concellos de O Salnés han entrado en el nivel de riesgo de incendio «muy alto», el segundo de la escala.

En concreto, este jueves había riesgo «muy alto» en Cambados, Ribadumia, Vilanova y Portas; el sábado, estarán en ese nivel naranja Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova y Portas. Tanto el viernes como el domingo, la comarca en su totalidad estará en riesgo «alto», que es el tercero de la escala.

La Xunta de Galicia dispone de un Índice de Risco Diario de Incendio Forestal (IRDI), que se actualiza permanentemente y que se basa en un sistema canadiense, que ofrece una aproximación a la intensidad del fuego que puede producir un incendio. Cuanto mayor sea el índice, mayor intensidad y, por lo tanto, más difícil de extinguir.

Hay cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto o extremo, y para determinarlo se tienen en cuenta aspectos como las condiciones de sequía de las últimas semanas, las previsiones de viento, la humedad o la temperatura.

Esta primavera está siendo relativamente seca y cálida, por lo que el episodio de calor que se anuncia para los próximos días ha hecho que el nivel de riesgo se dispare en numerosas comarcas, entre ellas la de O Salnés.

PP de Vilagarcía

El Partido Popular de Vilagarcía ha emitido un comunicado en el que denuncia «el abandono del rural» y exige un plan de desbroce «ante la falta de limpieza en las parroquias».

La formación que dirige Ana Granja sostiene que ha mantenido reuniones con vecinos de A Laxe, Trabanca Sardiñeira, Fontecarmoa y A Coca y que, «hay hartazgo vecinal ante la falta de mantenimiento de las parroquias».

La portavoz del PP, Ana Granja, en una pista de Cea. / FdV

«La maleza estrecha aún más los caminos y pone en riesgo a vecinos y conductores, ocultando además elementos patrimoniales como la fuente de la calle Bouza de Cea», añaden los conservadores en un comunicado.

«Es una pena ver el rural tan desatendido. El desbroce brilla por su ausencia precisamente cuando más necesario es, ante la inminente llegada del verano y el rápido crecimiento de la maleza. Hay que recordar que antes se realizaban dos desbroces al año, y ahora, el gobierno de Varela lleva dos años sin hacer ningún desbroce», señala la portavoz Ana Granja.

Fincas sin limpiar

Además, el 31 de mayo terminó el plazo para limpiar y desbrozar las parcelas forestales situadas en las inmediaciones de viviendas, pero muchos propietarios han hecho caso omiso de la orden, con el consecuente riesgo mayor de que un incendio pueda afectar a las casas.

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Los Ayuntamientos tienen ahora la posibilidad de sancionar a los propietarios que hayan incumplido la orden.