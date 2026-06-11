El nuevo alumbrado entre A Lanzada y Pedras Negras está a punto

Los esperados trabajos de reposición del alumbrado público en el acceso oeste a San Vicente de O Grove, que viene a ser la transitada carretera PO-317, que avanza desde el istmo de A Lanzada hasta Pedras Negras, están prácticamente finalizados.

Los operarios completan hoy la conexión de las farolas instaladas en días pasados, por lo que mañana, o como muy tarde, a principios de la semana que viene, la nueva iluminación podría entrar en funcionamiento, cumpliendo así con creces el plazo de ejecución inicialmente previsto.

Se trata de una mejora sustancial, toda vez que muchas de las viejas farolas ornamentales habían desaparecido, y buena parte de las que quedaban en pie estaban destrozadas o no funcionaban.

Los operarios instalando las farolas, ayer. / M. Méndez

Mejorar esa iluminación, en consecuencia, contribuye al embellecimiento de esta zona turística por excelencia y, sobre todo, mejora la seguridad viaria, ofreciendo mayor protección a los peatones que transitan por las aceras de esta carretera cada año, especialmente en temporada estival.

No hay que olvidar que ese tramo costero de la ensenada de A Lanzada, en el que se sitúan playas tan importantes como Paxareiros, Raeiros, Area da Cruz, Portiño o Sobre do Pozo, está plagado de chiringuitos, restaurantes, campings y demás alojamientos.

Además de conducir al puerto deportivo y las urbanizaciones de San Vicente do Mar y de situarse en esa misma zona el colegio y el instituto de As Bizocas, así como el centro vacacional de A Lanzada, donde la Diputación reúne cada verano a 1.500 niños. De ahí que sea una zona tan transitada, tanto de día como de noche.

Uno de los trabajadores conectando una de las farolas. / M. Méndez

Por si no fueran suficientes argumentos para explicar y entender la importancia de esta actuación, procede destacar que las nuevas luminarias con de tipo led de bajo consumo, por lo que contribuirán al ahorro energético.

La reposición del alumbrado ha sido impulsada por el Concello de O Grove con un desembolso de unos 80.000 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove, en base al proyecto conocido como A Gastromeca.

El alcalde meco, José Cacabelos Rico, anunciaba hace apenas dos semanas la realización de estos trabajos, correspondientes a la segunda fase de esta mejora tantas veces reivindicada por vecinos, hosteleros, turistas y el propio Concello, dado que se trata de un vial de competencia autonómica.

El proyecto se ejecutó en tres tramos diferenciados, como son el que va desde el camping Miami Playa hasta la entrada de San Vicente, el trazado paralelo a la playa de Raeiros y el situado en el entorno del mirador desde el que se divisa la ensenada de A Lanzada, a escasos metros del centro vacacional.

«De este modo mejoramos la imagen de toda esa zona y aumentamos considerablemente la seguridad de peatones y automovilistas», sentencia el primer edil.