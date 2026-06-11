Miguel Lamas, Joaquina y Ana Moura entre los artistas que brillarán en Os Xoves de Códax

La terraza de Bodegas Martín Códax volverá a convertirse este verano en uno de los principales puntos de encuentro cultural de Galicia con la celebración de la XIII edición de Os Xoves de Códax, un ciclo musical que reunirá a destacados artistas de la escena gallega, nacional e internacional en un entorno privilegiado frente a la ría de Arousa.

El programa se desarrollará durante cinco jornadas, los días 16, 23 y 30 de julio, así como el 6 y el 13 de agosto, combinando música en directo, vino, paisaje y solidaridad en un formato ya consolidado como una de las citas más singulares del verano gallego.

El cartel de este año. / FdV

Desde la organización destacan que el evento mantiene intacta la filosofía que lo ha convertido en un referente cultural. «Os Xoves de Códax representan perfectamente los valores que definen nuestro proyecto: la apuesta por la cultura, el compromiso con el territorio y la responsabilidad social. A través de la música conseguimos crear experiencias memorables para el público y, al mismo tiempo, apoyar causas que tienen un impacto real en nuestro entorno», señalan desde Bodegas Martín Códax.

Además de su dimensión cultural, el ciclo mantiene un marcado carácter solidario. A lo largo de sus trece ediciones ha logrado recaudar más de 300.000 euros destinados a proyectos sociales, contribuyendo a financiar iniciativas que mejoran la calidad de vida de numerosas personas y reforzando el compromiso de la bodega con la sociedad y el territorio.

Así se despidió el ciclo musical "Os Xoves de Códax". / Bodegas Martín Códax

La programación arrancará el 16 de julio con una combinación que une talento gallego e internacional. El músico gallego Miguel Lamas compartirá escenario con la venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista y considerada una de las voces emergentes más destacadas de la música latina actual. Sus canciones, centradas en temas como la identidad, el amor o el crecimiento personal, la han convertido en un fenómeno internacional.

La segunda cita, el 23 de julio, reunirá a Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit en una propuesta que promete una noche de psicodelia, raíces musicales y espíritu festivo. El encuentro entre la banda cántabra y el fundador de Los Delinqüentes supondrá una mezcla de estilos marcada por la libertad creativa y la experimentación, a la que se sumará la visión iberoamericana de Lesuit.

El concierto ofrecido por Israel Fernández y Diego del Morao, acompañados de Moisés Fernández, en la Terraza de Códax. / Bodegas Martín Códax

El 30 de julio será el turno de dos de las voces más destacadas de la nueva canción contemporánea. Natalia Lacunza, una de las artistas más respetadas de su generación, compartirá escenario con la gallega Antía Muiño, referente de la nueva música hecha en Galicia gracias a una propuesta que fusiona tradición, canción de autor, jazz e influencias iberoamericanas.

La cuarta jornada, prevista para el 6 de agosto, estará protagonizada por la tradición y la excelencia interpretativa. El gallego Xabier Díaz, figura clave en la recuperación y difusión del patrimonio musical gallego, actuará junto a Pasión Vega, una de las voces más reconocidas de la música española, en una velada que promete emoción, memoria y raíces.

El cierre llegará el 13 de agosto con la actuación de Ana Moura, una de las artistas más influyentes de la música portuguesa contemporánea. La cantante, considerada una de las grandes renovadoras del fado, presentará en Cambados una propuesta que combina tradición y modernidad, incorporando influencias afrodescendientes y sonoridades actuales sin perder la esencia que la ha convertido en una figura internacional.

Los conciertos de "Os Xoves de Códax" se desarrollan en la terraza de la bodega. / Bodegas Martín Códax

Cultura, vino y compromiso social

Un año más, Os Xoves de Códax volverá a ofrecer al público la oportunidad de disfrutar de conciertos exclusivos al atardecer en un escenario único, acompañado por los vinos de la bodega y con un objetivo compartido: seguir utilizando la cultura como una herramienta de transformación social.

Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de junio a las 12.00 horas a través de la plataforma de venta habilitada por la organización. El precio será de 30 euros por concierto, con aforo limitado y acceso restringido a mayores de edad.

Desde la bodega resaltan que esta cita volverá a situar a Cambados y la comarca de O Salnés como uno de los grandes epicentros culturales del verano gallego, combinando música de calidad, enoturismo y solidaridad en un entorno privilegiado frente a la ría de Arousa.