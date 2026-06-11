Igualdade reúne a familias, alumnado y expertas en el Salón García

La educación sexual salta al centro del debate público en Vilagarcía con una jornada que busca abrir una «conversa pendente» entre sexólogas, docentes, familias y alumnado. La Área de Igualdade del Concello organiza el martes 16 de junio, a partir de las 18:00 horas en el Salón García, un encuentro concebido como cierre de los talleres desarrollados durante el curso en 14 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial del municipio.

Bajo el título «Educación sexual: unha conversa pendente», la actividad se plantea como un espacio de reflexión colectiva para promover relaciones saludables, satisfactorias y libres de violencias machistas. La cita está abierta a todo tipo de público, sin límite de edad, aunque se dirige de manera especial a las familias que deseen contar con herramientas para abordar este tema con sus hijos e hijas. Desde Igualdade recuerdan que la educación sexual integral y de calidad «contribuye a prevenir violencias machistas, favorece la toma de decisiones informadas y promueve relaciones más saludables, libres y satisfactorias».

La jornada pretende conocer de primera mano las necesidades, preocupaciones y desafíos de las nuevas generaciones, así como fomentar el respeto, la diversidad y la capacidad crítica de la juventud frente a la desinformación y los contenidos que reciben a través de internet y las redes sociales.

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El programa se abrirá a las 18:00 horas con la mesa «A educación sexual nas novas xeracións», en la que participará el Comando de Igualdade del IES O Carril. Después llegará «Como acompañar na educación sexual? Miradas da comunicación educativa», con las sexólogas Lucía Álvarez y Sabela Maceiras, la representante de la ANPA Ana Romero y el docente Pepe Cabido, bajo la moderación de Priscila Retamozo. El cierre correrá a cargo del grupo Estrelinhas do Carril, que representará los actos I y II de «Lisístrata», de Aristófanes.