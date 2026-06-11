Educación sexual y afectiva
Igualdade reúne a familias, alumnado y expertas en el Salón García
El Concello celebrará el martes 16 de junio una jornada abierta al público, especialmente dirigida a familias, con mesas redondas y una representación teatral
La educación sexual salta al centro del debate público en Vilagarcía con una jornada que busca abrir una «conversa pendente» entre sexólogas, docentes, familias y alumnado. La Área de Igualdade del Concello organiza el martes 16 de junio, a partir de las 18:00 horas en el Salón García, un encuentro concebido como cierre de los talleres desarrollados durante el curso en 14 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial del municipio.
Bajo el título «Educación sexual: unha conversa pendente», la actividad se plantea como un espacio de reflexión colectiva para promover relaciones saludables, satisfactorias y libres de violencias machistas. La cita está abierta a todo tipo de público, sin límite de edad, aunque se dirige de manera especial a las familias que deseen contar con herramientas para abordar este tema con sus hijos e hijas. Desde Igualdade recuerdan que la educación sexual integral y de calidad «contribuye a prevenir violencias machistas, favorece la toma de decisiones informadas y promueve relaciones más saludables, libres y satisfactorias».
La jornada pretende conocer de primera mano las necesidades, preocupaciones y desafíos de las nuevas generaciones, así como fomentar el respeto, la diversidad y la capacidad crítica de la juventud frente a la desinformación y los contenidos que reciben a través de internet y las redes sociales.
El programa se abrirá a las 18:00 horas con la mesa «A educación sexual nas novas xeracións», en la que participará el Comando de Igualdade del IES O Carril. Después llegará «Como acompañar na educación sexual? Miradas da comunicación educativa», con las sexólogas Lucía Álvarez y Sabela Maceiras, la representante de la ANPA Ana Romero y el docente Pepe Cabido, bajo la moderación de Priscila Retamozo. El cierre correrá a cargo del grupo Estrelinhas do Carril, que representará los actos I y II de «Lisístrata», de Aristófanes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años
- La bodega Forjas do Salnés se presenta en sociedad en Meaño
- Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove
- Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados
- La Guardia Civil investiga a una mujer por un atropello mortal en Vilanova
- «Miedo» en la flota de la ría de Arousa ante la presencia del alga asiática en «cantidades industriales»
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Javi y Carlos, dos vidas unidas por la hostelería en Vilagarcía