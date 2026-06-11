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Cultura

El Gato Negro invita a transitar entre arte y literatura

La exposición «Tránsitos entre materia e verba», comisariada por Mavi Castañeiras, reúne a 15 artistas gallegos y podrá visitarse hasta el 28 de junio

La exposición se inauguró el Día das Letras Galegas.

La exposición se inauguró el Día das Letras Galegas. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

El Gato Negro de Carril mantiene abierta hasta el 28 de junio la exposición «Tránsitos entre materia e verba», una propuesta comisariada por Mavi Castañeiras que reúne a 15 artistas de toda Galicia y más de 40 obras realizadas en pintura, acuarela, collage y otras técnicas. La muestra, inaugurada el 17 de mayo, plantea un encuentro entre la creación plástica y la literatura, con piezas vinculadas a Begoña Caamaño —incluido un retrato de la autora— y otras de marcado sentido identitario gallego.

No es solo una exposición para mirar. Las obras conviven con poemas de Carmen Sampedro y textos literarios que establecen un diálogo entre palabra e imagen. La iniciativa cuenta con el impulso y agradecimiento a Carmen Prado y Jesús Vázquez, lucenses que animaron a numerosos colegas a participar, algunos con obras creadas expresamente para la ocasión.

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