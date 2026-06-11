Falsos incendios forestales en O Salnés, la causa son trabajos en viñedos y fincas
Las densas capas de polvo y las nubes de tratamientos fitosanitarios fueron confundidas con humo de incendios
En los últimos días han sido muchos los vecinos que creyeron ver incendios forestales en diferentes puntos de la comarca de O Salnés, cuando, en realidad, lo que estaban viendo era la consecuencia de trabajos llevados a cabo en viñedos y tierras de cultivo.
Algunos de los ciudadanos, convencidos de que estaban viendo el humo de un incendio, llegaron a alertar de lo sucedido tanto a FARO DE VIGO como a las fuerzas del orden y los servicios de emergencias, que en algunos casos se desplazaron a los lugares indicados por los denunciantes para comprobar que no había fuego alguno.
En realidad, se trataba de grandes columnas de polvo procedentes del arado y desbroce de fincas, o bien de una especie de nubes formadas por los productos fitosanitarios aplicados por algún que otro viticultor sin tener en cuenta el viento reinante.
La preocupación mostrada por los vecinos que alertaron de esto episodios se antoja totalmente lógica y comprensible, dado que, efectivamente, tanto el polvo que salía de las tierras de cultivo como los tratamientos fitopatológicos que lanzaban las sulfatadoras desde las viñas llegaron a formar espesas capas y caprichosas formas que sí parecían humo procedente de algún incendio forestal, dada la proximidad de las fincas y viñedos a los montes.
Así se observó, por ejemplo, en terrenos de labranza y parras de diferentes puntos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova y Meis, por lo que cabe recordar, en relación con los tratamientos del viñedo, que «nunca deben aplicarse con vientos superiores a 10,8 kilómetros por hora», tal y como advierten desde la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA).
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