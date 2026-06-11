«Los encuentros con los lectores dan un feedback muy necesario»

El ganador del Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida estará esta tarde en Vilagarcía, Cidade de Libro. Una prestigiosa firma de la literatura española deseosa de este encuentro con lectores arousanos.

¿Qué valor tienen para usted estos encuentros directos con los lectores?

Es algo muy propositivo. Cuando se organizan bien, como es el caso, se trata de un acercamiento que para nosotros es siempre positivo. Nuestro juicio pasa por estar mucho tiempo solo delante de un teclado al que le tienes que contar y estos encuentros te dan ese feedback necesario de emociones compartidas que para los escritores es muy importante.

Después de ganar el Premio Nadal con «Bajo tierra seca», ¿ha cambiado la forma en la que los lectores se acercan a su obra?

De alguna forma tiene unas consecuencias muy importantes porque es el premio literario más prestigioso de este país. Lo que te trae es que te abre puertas a lectores que no te leían, ya sea por el genéro, por desconocimiento del autor… Y sí es verdad que con ese premio otros lectores han entrado en mi literatura. Supone un punto de inflexión y ojalá hubiera muchos más premios así.

En esta novela se adentra en un thriller rural, histórico y áspero. ¿Qué le atraía de esa Extremadura de principios del siglo XX como territorio literario?

Elegí Extremadura porque quería replicar unas condiciones muy concretas para plasmar esa España rural, muy machacada por el caciquismo, muy concentrado en esa zona de latifundios de Badajoz, pero sobre todo para proponer unas condiciones muy adversas y que explicaran las características crueles y de supervivencia de los personajes.

Antonia Monterroso, «la viuda», es un personaje de una enorme fuerza narrativa. ¿Nació primero ella o nació antes la historia que la rodea?

En este caso, el personaje nació porque conocía el caso de una inmigrante noruega, Belle Gunness, que llega a Estados Unidos y a la que una ambición desmedida la convierte en la mayor asesina en serie de la historia de Estados Unidos. Quise replicarlo en Extremadura y en las condiciones que se encontró. Me interesa el porqué lo hace, el por qué de Belle Gunness no lo sabemos. Pero me interesa rellenar esos espacios que nadie conoce para explicar como llega a ser como es. La parte de evolución del personaje es lo más interesante de la novela. Y su relación con Sebastián Costa en el periplo de la obra también tiene mucho atractivo.

En sus novelas suele haber oscuridad, violencia y una fuerte exploración psicológica. ¿Dónde pone el límite entre incomodar al lector y atraparlo?

Si escribes thriller, tengo varias obligaciones y una es incomodar al lector. Tengo que conmoverlo para cumplir el objetivo. Para ello, tienes que manejar los códigos del género y mantener atrapado al lector por los acontecimientos, ritmo, giro de guion, empatía… Pero no puede leer este género como si estuviera durmiendo la siesta en el sofá.

En el fútbol se habla mucho de competir; en la literatura, de vender. ¿Cómo se protege un escritor de esa presión por el resultado?

Yo cuando escribo, en el proceso de una novela, que puede durar muchos meses, nunca pienso en las ventas. Cuando termino, lo entrego, le ponemos cara, ojos y barniz y se pone a la venta ya nos preocupamos porque llegue al mayor número de personas con la promoción. Te importa tener lectores, pero durante el proceso no es una variable que me condicione o me preocupe.

¿Qué pesa más en una novela como la suya, ¿la arquitectura de la trama, la construcción de los personajes o el ritmo?

Todas esas variables los puedo manejar a priori, pero no los controlo. Si estoy cocinando unas lentejas tiene que haber determinados ingredientes, porque de otra forma no serían lentejas, pero cada cocinero tiene que aportar un toque especial. Mi estilo me distingue, y quiero que les atrape y les convenza para querer seguir con ese guiso, pero todo con un estilo muy propio.

Gellida en 2024 cuando ganó el Nadal. / Ical, | Kike Rincon

El mal, la culpa, la venganza o la ambición aparecen con frecuencia en su obra. ¿Qué le interesa más: el crimen o lo que el crimen revela de quien lo comete?

El crimen es una consecuencia. Lo que importa es lo que lleva y lo que conlleva el crimen. Aporto las dos ópticas de quien lo comete y quien lo investiga. El lector se coloca en el punto medio de ambas partes para interesarse por ambas.

La intriga toma esta tarde el Miguel Hernández La literatura de misterio e intriga marcará hoy la cuarta jornada de la feria del libro en el parque Miguel Hernández. Las casetas abrirán a las 18:00 horas y el público familiar podrá adentrarse en el «Territorio de Sombras» con dos propuestas de narración oral sobre leyendas gallegas, meigas, mouras, lobisomes, el Sacaúntos y la Santa Compaña. A las 19:00 horas, la vilagarciana Alba Tomé presentará su primera novela, «As humidades», finalista del Premio Illa Nova. Desde esa misma hora habrá firmas de autores y, a las 20:30, Nieves Abarca, Arantxa Portabales y César Pérez Gellida protagonizarán las «Conversas ao Solpor» sobre el atractivo de las sombras en la literatura.

Muchos lectores llegan a sus novelas por recomendación de otros lectores. ¿Sigue siendo el boca a boca el gran motor de la literatura de género?

Fundamental, para todos los géneros y todo lo que tenga que ver con el arte funciona la prescripción. Y alguien que comparte tus gustos te aconseje hace que sea más efectivo que un anuncio en televisión o una cuña en la radio. De ahí la importancia de encuentros como Cidade de Libro. Habrá lectores que me conocen y otros que me puedan empezar a conocer.

¿Cómo convive el César Pérez Gellida premiado y reconocido con el escritor que se sienta solo ante una página en blanco?

De la misma manera que con las ventas, no es una variable que tenga presente cuando me siento a escribir. En ese momento solo existe la novela y los personajes. Nunca está otra variable que no sea ser honesto con el oficio. En mi caso, haber ganado un Nadal no supone ninguna presión porque me abstraigo de todas esas incógnitas, no me importan.

En una época dominada por la velocidad, las pantallas y la fragmentación, ¿qué puede ofrecer una novela negra para enganchar también a esos lectores jóvenes de consumos inmediatos?

Curiosamente, resulta que en los jóvenes leen cada vez más. Tenemos unas cuotas de lectores de 17 a 25 años que no teníamos hace 10 años ni hace 15. Eso dice que lo estamos haciendo bien y estamos llegando a ese tipo de lectores que, mañana, serán lectores de otro tipo de novelas, no solo de novela negra. Es importante captar a lectores jóvenes y que el gusto por la literatura se practique.

Vilagarcía, Cidade de Libro reúne estos días a autores, librerías y público alrededor del libro. ¿Qué le pediría a una ciudad para que la literatura no sea solo un evento puntual, sino un hábito?

Noticias relacionadas

Que se acerquen estos días a la feria el mayor número de personas posible. Que se acerquen a descubrir lo que les puede ofrecer el mundo del libro, que es mucho. Los que ya son lectores que disfruten de estos encuentros cercanos con autores que conocen y, sobre todo, comprar muchos libros. Los que vengan seguro que se llevan una conclusión positiva y más de un descubrimiento.