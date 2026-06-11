Laboral
CSIF acusa al alcalde de Cambados de «imponer» la modificación de la RPT, que tilda de «parche»
El sindicato indica que tanto este cambio como el presupuesto no obtuvieron apoyo social mayoritario
El sindicato CSIF volvió a mostrar malestar con el alcalde de Cambados, Samuel Lago, acusándole de llevar al pleno una modificación de la RPT que «solo le conviene» a él y sin respaldo de la parte social, pues votaron en contra, esta organización, así como CIG y UGT.
Segun la central, solo contó con el sí de CCOO «porque les afecta a sus delegados, sin pensar en el resto de trabajadores», criticaron.
En el caso de los apartados sobre personal del presupuesto, que irá a pleno en la misma sesión aún por fijar, las mismas fuentes indicaron que CIG y UGT se abstuvieron y CCOO votó a favor.
Así las cosas, siendo el sindicato mayoritario, concluyen que ambos asuntos se llevan a aprobación de la Corporación «sin el acuerdo de la mesa general y por imposición del gobierno y el alcalde», añaden.
Explican también que esa modificación de la RPT es un «parche» y celebran que se vaya a crear la comisión para una reforma profunda que, esperan, pueda entrar en vigor a principios de 2027.
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