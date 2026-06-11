CSIF acusa al alcalde de Cambados de «imponer» la modificación de la RPT, que tilda de «parche»

El sindicato CSIF volvió a mostrar malestar con el alcalde de Cambados, Samuel Lago, acusándole de llevar al pleno una modificación de la RPT que «solo le conviene» a él y sin respaldo de la parte social, pues votaron en contra, esta organización, así como CIG y UGT.

Segun la central, solo contó con el sí de CCOO «porque les afecta a sus delegados, sin pensar en el resto de trabajadores», criticaron.

En el caso de los apartados sobre personal del presupuesto, que irá a pleno en la misma sesión aún por fijar, las mismas fuentes indicaron que CIG y UGT se abstuvieron y CCOO votó a favor.

Así las cosas, siendo el sindicato mayoritario, concluyen que ambos asuntos se llevan a aprobación de la Corporación «sin el acuerdo de la mesa general y por imposición del gobierno y el alcalde», añaden.

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Explican también que esa modificación de la RPT es un «parche» y celebran que se vaya a crear la comisión para una reforma profunda que, esperan, pueda entrar en vigor a principios de 2027.