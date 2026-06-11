El complejo de ocio y polideportivo de As Bizocas toma forma tres décadas después

En muy poco tiempo los vecinos de O Grove podrán disfrutar de una superficie bloqueada desde hace tres décadas, situada en el entorno del colegio y el instituto de As Bizocas. Allí fue donde durante tanto tiempo estuvo parado el esqueleto de hormigón de un pabellón polideportivo que empezaron a levantar los comuneros de San Vicente, pero que nunca pudieron terminar.

El Concello lo hace ahora, transformando ese armazón y su entorno en un gran complejo lúdico y deportivo; un punto de encuentro para vecinos y visitantes provisto de un amplio parque infantil.

Las obras de transformación de ese lugar, que se habían visto ralentizadas por los duros temporales de invierno, cogieron un buen ritmo con la llegada de la primavera, y como ya se destacaba hace semanas en FARO DE VIGO por fin fue posible dotar a aquel esqueleto de hormigón de una cubierta.

El viejo esqueleto de hormigón ya cubre el campo de fútbol 5. / M. Méndez

Ahora el avance es mucho más evidente, como lo demuestra el hecho de que ya se hayan instalado los elementos de juego de la zona recreativa, formada por un parque infantil, circuito de calistenia y zona biosaludable. Al igual que se aprecia al ver que el viejo pabellón ya cubre la pista de futbito recientemente instalada.

A mayores, ya se han colocado las gradas en uno de los laterales y se han plantado diversos árboles ornamentales con los que embellecer el entorno. Todo ello mientras empieza a colocarse chapa en el lateral de la estructura orientada al sur, para proteger la cancha y a los usuarios.

Procede recordar que en el proyecto, elaborado para un terreno de unos 4.900 metros cuadrados y un desembolso de un millón de euros, no solo se contempla un campo de fútbol 5 cubierto, aprovechando la estructura de hormigón existente, y la dotación de una grada anexa que aprovecha el desnivel de terreno existente, en la cara norte de la finca.

Imagen en la que se aprecian las gradas. / M. Méndez

También se proyectó en su momento el citado parque infantil, de calistenia y biosaludable, todo ello rodeado, junto al propio pabellón, por recorridos peatonales con pavimento de hormigón mediante los que conectar interiormente las distintas zonas deportivas y recreativas, incluyendo puntos para aparcamiento de bicicletas.

A todo ello se suman una senda peatonal, pista de baloncesto y la franja verde provista de especies autóctonas que hará de cierre natural» del recinto, también provisto de zonas de sombra.

Lógicamente, se contempla la ejecución de instalaciones para abastecimiento, saneamiento y riego de agua, al igual que se propone la instalación de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta del pabellón-campo de fútbol para abastecer de energía al área deportiva y al complejo educativo anexo.