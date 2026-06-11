La ciencia avanza en la conservación de alimentos y envases sostenibles en Santiago y toma nota del mejillón en Arousa

En los últimos días se celebró en la capital de Galicia la decimosegunda edición del Shelf Life International Meeting (Slim 2026), un evento de carácter científico que reúne a lo más granado de la investigación mundial y está promovido por la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), junto con el grupo de investigación gallego FoodChemPack USC (de la Facultad de Farmacia) y el Italian Scientific Group of Food Packaging, una asociación científica de envasado alimentario creada en 1999.

En este encuentro internacional, en años anteriores desplegado en Italia, Colombia, Tailandia, Corea o Estados Unidos, entre otras partes del mundo, se daban cita algunos de los máximos exponentes de la investigación, el estudio y la industria internacional para abordar el gran desafío del sector, como es extender la vida útil de los alimentos de forma segura, reduciendo el desperdicio global y acelerando la transición hacia envases sostenibles.

Algunos de los participantes en la batea donde Cruceros do Ulla explica desde sus catamaranes cómo se cultiva mejillón y ostra. / FdV

Para ello se confeccionó un programa basado en ejes como el modelado y predicción, tecnologías emergentes, envases sostenibles, calidad, interacciones, política y tendencias.

De ahí que se pusieran sobre la mesa aspectos como el desarrollo de herramientas matemáticas avanzadas y pruebas microbiológicas para calcular con exactitud la caducidad real de los alimentos comercializados, así como análisis de innovaciones físicas, químicas y biológicas orientadas a prolongar de forma natural la frescura de los productos de consumo masivo.

La evaluación de nuevos materiales biodegradables y las innovaciones en el ecodiseño fueron otros asuntos tratados, junto con el monitoreo en tiempo real para determinar cómo interactúa el envoltorio con las propiedades organolépticas, nutricionales y de seguridad del propio alimento.

Un momento de la visita a la batea. / FdV

No faltó el debate sobre la fiscalización de riesgos de seguridad química en el «packaging», que es el proceso de diseño, creación y producción de envases, empaques y embalajes en los que se presentan los productos para su distribución y venta.

Como tampoco se obvió el debate sobre las normativas de la economía circular, las demandas actuales del consumidor y el impacto de las estrategias verdes en el mercado global.

Pero el comité organizador del Slim 2026 quiso ir más lejos, de ahí que organizara una experiencia técnica y cultural exclusiva en O Grove y la ría de Arousa, como broche de oro de su agenda científica.

Una jornada exterior para conectar el debate académico sobre la conservación de alimentos con la realidad del que fue hasta no hace mucho uno de los mayores motores de la producción de bivalvos de Europa, y que sigue siendo una potencia en lo que a cultivo de mejillón se refiere.

De ahí que los congresistas se embarcaran en el catamarán «Fly Delfín», de la naviera Cruceros do Ulla Turimares, para analizar in situ los sistemas de cultivo sostenible del mejillón de Galicia.

Una actividad que puso el foco en cómo las condiciones oceanográficas de la ría de Arousa garantizan la calidad y seguridad alimentaria desde el origen.

Sin perder de vista los procesos de depuración y envasado, con una explicación técnica a bordo sobre las normativas de seguridad química, trazabilidad microbiológica y los retos actuales en el desarrollo de envases ecoeficientes para la exportación de marisco vivo o procesado.