Celestino Carbia tendrá su calle en Valga el 4 de julio

El Concello de Valga celebrará el 4 de julio un acto para rebautizar la calle Baixa como Celestino Carbia Campaña. Una iniciativa impulsada por la familia y que logró el consenso de la Corporación municipal.

La cita supondrá además un nuevo momento para el recuerdo y el homenaje al regidor republicano de Valga detenido tras la sublevación militar franquista de 1936 y que, después de pasar varios meses preso en la Illa de San Simón, fue fusilado en Monteporreiro, el 11 de mayo de 1937.

Cabe recordar que, precisamente, fue este año cuando el Gobierno central otorgó el «Reconocimiento y Reparación Personal» a Celestino Carbia Campaña, declarando «ilegal e ilegítimo» el tribunal que lo juzgó e «igualmente ilegítima y nula la condena» dictada contra él.

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Además de su familia, muchos colectivos han mantenido su legado y memoria viva durante todos estos años.